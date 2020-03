GODBOUT, Gilbert



Entouré de l'amour des siens, au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er mars 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Gilbert Godbout, fils de feu madame Thérèse Laflamme et feu monsieur Robert Godbout. Il demeurait à St-Gervais de Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 6 mars 2020 de 19 h à 21 h et samedi le 7 mars 2020 de 10 h30 à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Charles (Marie-Pier Roy), Catherine (Martin Lessard); ses petits-enfants: Henri Lessard, les jumeaux Simone et Charlie Godbout; ses frères et sœurs: Réal (Estelle Martineau), Bruno, Richard (Gina Breton), Cécile, Francine (Rénold Asselin), France (Serge Lachance), Benoît, feu Simon, Nelson (Sonia Fradet) et Sébastien; neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire de St-Gervais. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence le manoir de St-Gervais pour tous les attentions apportées et les bons soins prodigués à notre père. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire