DINEL, Gérard



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 11 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gérard Dinel, époux de feu madame Françoise Lebel. Il était le fils de feu madame Carmélia Cyr et de feu monsieur Sylvio Dinel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Carole Coté), Claude (Thérèse Tremblay), Ronald (Rita Perron), Lucie (Robert Desbois) et Anne-Marie Guay; ses petits-enfants : Johanne (Jocelyn Pilon), Érick, Stéphanie (Frédéric Bouchard), Christian, François (Cindy Miller), Marie (Jean-Benoît Bolduc), Nicolas (Sonia Nolet), Sébastien et Sophie (Maxim Verreault); ses arrière-petits-enfants : Gabrielle, Laurence, Jérôme, Charles, Antoine, Mathieu, Élodie et Élian; son frère Robert; sa belle-sœur Hélène Lebel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre aussi son amie des dernières années, madame Jeanne D'Arc Coté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Hôpital St-François d'Assise. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.