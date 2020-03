Elizabeth Warren, la candidate trop parfaite

Une fois de plus, la campagne présidentielle opposera deux hommes blancs, malgré la présence de nombreux représentants des minorités et de nombreuses femmes. Une fois de plus, on se demandera s’il est plus difficile pour une femme d’être élue.

Tout comme ce fut le cas pour Hillary, la question du genre est peut-être légitime, mais elle ne saurait expliquer totalement l’échec de la sénatrice du Massachusetts. Ses difficultés des dernières semaines et son abandon, plus tôt aujourd’hui, contribuent à délier les langues.

Plusieurs des réserves et critiques exprimées par des électeurs ou des collaborateurs sont consignées dans un article publié aujourd’hui sur le site de The Atlantic. Le commentaire le plus dur se résume à peu près à ceci (je traduis librement): «Lorsqu’elle parle, j’ai envie de lui foutre une baffe.» Le commentaire est brutal, la critique sans équivoque. Elle donne l’impression de tout savoir et de toujours vouloir avoir raison.

Si les multiples remarques répertoriées dans l’article ne sont pas toutes aussi directes et irrespectueuses, elles vont bien souvent dans ce sens. Je vois qu’on la compare souvent à une directrice d’école autoritaire (mes excuses, ici, aux directrices d’école!), qu'on la trouve antipathique et condescendante. Une critique qui revient souvent à la bouche des anciens de l’administration Obama qui l’ont côtoyée.

On critique jusqu’à sa voix, jugée stridente et déplaisante. Le jeu politique est bien ingrat et tout y passe. Pourtant, les qualifications, l’intelligence et l’expérience sont au rendez-vous. Warren, c’est l’étudiante studieuse qui va bien au-delà des exigences du cours. Une première de classe qui pourrait faire la leçon à son professeur tout en corrigeant les fautes dans ses notes de cours.

Les compétences et le potentiel indéniables de la sénatrice du Massachusetts constitueraient des irritants plutôt que des atouts? C’est ce qu’on avance dans l’article de The Atlantic. Pour pallier les difficultés rencontrées par les femmes qui se risquent en politique, elle s’acharne à démontrer à quel point elle maîtrise ses dossiers et connaît mieux les données que ses adversaires.

En agissant ainsi, elle contribuerait chaque fois à entretenir son image de «donneuse de leçons». Projeter assurance et humilité est un défi pour n’importe quel homme ou pour n’importe qu’elle femme politique. Peut-être le pardonne-t-on plus aisément à un homme (pourtant, Bloomberg en paie le prix lui aussi), mais Warren ne parvient pas à se rendre sympathique. À la misogynie présumée de la classe politique, il faut donc ajouter la personnalité de Warren.

Le jeu démocratique impose, pour le meilleur et pour le pire, une part de démagogie ou de populisme. Au-delà des idées et des compétences, il faut inspirer confiance ou au moins donner envie à l’électeur de nous écouter. On peut déplorer cet état de fait, mais il faut savoir s’en accommoder. Elizabeth Warren n’est pas parvenue à le faire.

Peu importe les allégeances politiques ou idéologiques, une démocratie ne peut se passer de la contribution de candidats ou de candidates qui ont les compétences et la stature d’Elizabeth Warren. Il est triste de constater qu’elle doive baisser les bras dès maintenant, mais les démocrates doivent trouver une façon de récupérer ce potentiel et de le mettre au service d’une future administration.

Quand je pense à Elizabeth Warren, je ne peux m’empêcher de penser à John Kerry, lui aussi ancien sénateur du Massachusetts. Je considère que Kerry est l'un des hommes les plus cultivés et les plus intelligents que j’aie eu l’opportunité d’entendre dans les 30 dernières années.

Candidat malheureux à la présidentielle 2004, il n’est jamais parvenu à se défaire de son image élitiste. Jugé lui aussi trop hautain et condescendant, il aura au moins pu mettre à profit ses talents comme secrétaire d’État de Barack Obama.

Vous pouvez accéder à l'article dont je m'inspire en cliquant ici.