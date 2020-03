BÉGIN, Angèle



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Angèle Bégin, épouse de feu monsieur Rodrigue Têtu, fille de feu dame Armandine Bisson et de feu monsieur Eugène Bégin. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h30 à 12h etLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de Saint-Émile à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, son fils Daniel (Annie Gauvin); ses petits-enfants: Olivier et Gabrielle; ses sœurs: Lauréanne (feu Benoit Royer), Normande (Raymond Couture) et son frère Bernardin (Louisette Picard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Têtu: feu Roméo (feu Louise Houde), feu Alban (Jacqueline Gingras), feu Marcel (Louise Dumont), feu Noel (feu Berthe Gaudreau), Claudette (feu Rino Desjardins), Louise (Marcel Nadeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille aimerait remercier le personnel de Logis Confort pour leurs bons soins et leur dévouement. Des mercis tout spéciaux aux personnes suivantes, Françoise Routhier (Gaston Routhier), Lucie Gauvin (Maurice Routhier), feu Sylvie Petitclerc (Clément Petitclerc), qui l'ont aidée et supportée dans des moments difficiles qu'elle a eus à surmonter ces dernières années.