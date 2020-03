AUBIN, Napoléon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Napoléon Aubin, époux de feu madame Nicole Lavoie, fils de feu Raoul Aubin et de feu Angéline Lemieux. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Paul-Henri (Nicole Morin), Jeanne, feu Yves (feu Denise Poirier), Gilles (Huguette Lacasse), Pauline (Pierre Villeneuve) et Nil (Sonya Tremblay); son filleul Francis Villeneuve (Valérie Rocheleau); ses neveux et sa nièce : feu Steve, Nathalie, Yves Junior, Éric et Pascal; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence La Source pour les bons soins prodigués durant ces dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 (https://fondationduchudequebec.org/).Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.