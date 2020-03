CIMON-JEAN, Gisèle



Au CHSLD Vigi Santé de St-Augustin, le 25 février 2020 est décédée à l'âge de 88 ans, Madame Gisèle Cimon, épouse de feu Monsieur Louis-David Jean, fille de feu Monsieur Joseph-Xavier Cimon et de feu dame Claire Gagnon demeurant autrefois à St-Fabien. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Michel Auger) et Luc (Claudine Lévesque et sa fille Daphné); ses petits-enfants: David (Julie Bélanger et ses filles: Alice et Laurie), Philippe, Marie-Jo (Yannick Plante) et Geneviève (Sébastien Martel); ses arrière-petits-enfants: Thomas, William, Coraly, Laury-Anna et Gabriel; ses frères et ses sœurs: Ghislain (feu Claudette Lepage), feu Gervaise, Marie-Paule, Fernande (feu Bertrand D'Astous), Gertrude (feu Samuel Rousseau), Ghislaine (Claude Michaud) et François (Martine Rousseau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Jean: feu Cécile (feu Félix Pineault), feu Henri (feu Patricia Voyer), feu Rosaire (feu Mariette Levasseur), feu Patrice, Martin (feu Marguerite Fournier), feu Thérèse (feu Clément Després), Jeannine (Marcel Ostiguy), feu Jean-Paul (Gilberte Cloutier), Yvette (Claude Vézina), Monique (Normand Brillant), Marie (Gervais Théberge), Constance (Jean-Louis Voyer) et Léo (Jocelyne Thériault); plusieurs neveux et nièces ainsi que tous les membres des familles Cimon et Jean. La famille recevra les condoléances samedi le 7 mars 2020 de 9h à 11h à laet de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à laSamedi, jour des funérailles, la résidence funéraire ouvrira à 9h.