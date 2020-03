BARRETTE, Jean-Paul



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 février 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Barrette, fils de feu monsieur Joseph Barrette et de feu dame Marie-Louise Simard. Il demeurait Beaupré, autrefois de Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. L'inhumation du corps se fera ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, ainsi que de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Welly (feu Eugénie Mercier), feu Johnny (feu Yolande Boissonneault), feu Gemma (feu Albert Tremblay), feu Gertrude (feu Charles Cloutier), feu Rita (feu Alphonse Simard) et feu Lorraine (feu Camille Simard). La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant et médicale du CHSLD de Sainte-Anne-de-Beaupré, principalement ceux du 3e Côte. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/