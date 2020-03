NORMAND, Maurice



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 26 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Maurice Normand, époux de madame Cécile Létourneau. Il était le fils de feu monsieur Henri Normand et de feu dame Irma Couillard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 14h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile,ses enfants: Marc (Thérèse Morin), feu Jacques, Ginette (Paul-Émile Desrosiers),feu Daniel, Maryse, ses petits-enfants : Jérôme Normand (Élisabeth Robin), Julie Normand (Martin Labonté), Samuel Boutin, Justine Boutin (Maxime Breton), ses arrière-petits-enfants : Camille, Philippe, Roseline et Amélia, ses sœurs : Ida (Claude Bilodeau), Lise, son beau-frère de la famille Létourneau, Raymond (Doris Morin), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Laurent, Rita (feu André Langlois, feu Joseph Mercier), Jean-Marie, Robert (feu Thérèse Fournier), Léo (feu Annette Lebel), Cécile, Sara, Noëlla (feu Gilles Comeau), Juliette (feu Robert Soulard), Luc (Lucette Fournier), Gracia, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau : Léo (Marie-Paule Coulombe) et Jeannine. La famille désire remercier le personnel du Pavillon Morneau et du 2e étage du Centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la