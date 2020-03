BERGERON, Loggy



Au CHSLD St-Antoine, le 11 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Loggy Bergeron, fils de feu dame Léontine Ouellet et de feu monsieur Eudore Bergeron. Il était l'époux de dame Huguette Coulombe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette; son fils Robby (Vivian Silong); sa fille Danny; ses petits-enfants: Loudy, Tommy, Daven et Jérémy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe: Louisette (feu Jean-Marie Simoneau), Danielle (Jocelyn Pleau) et Bruno; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses sœurs: Alida (Welly Tavara), Colombe (Emilio Boucher) et Rolande (Lucien Langevin). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.