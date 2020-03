CHÂTEAUVERT, Denise Julien



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2020, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame Denise Julien, épouse de monsieur Laurent Châteauvert, fille de feu dame Eva Lafond et feu monsieur Alfred Julien. Elle était native Saint- Augustin-de-Desmaures et demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 14h30.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière Saint-Charles, sous la direction de laOutre son époux Laurent, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvain (Jeannette Boisclair), Denys (Danielle Demers), Anne (Carol Jobin); ses petits-enfants: Geneviève (Mathieu Denis), Pierre-Olivier (Emmy Serret), Joany (Kevin Gagnon), Michael (Frédéric Venditti), Jonathan (Cassandra Dubé), Jean-Philippe (Laurie-Eve Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Xavier, Émeryk, Kyana, Mélodie; ses frères et sœurs: feu Gemma (feu Charles Bolduc), Yvette (feu Rosaire Denis), Maurice (feu Ghislaine Marcotte, Aline Laberge), feu Jeannette (feu Jules Turcotte), Yves (Marie-Thérèse Desmarais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Châteauvert: feu Carmen (feu Georges-Emile Genois), feu Maurice, feu Monique, Gemma (feu Marcel Martel), feu Jean-Paul, feu Gilles, feu Guy (Gisèle Vézina), feu Denise (feu Normand Chamberland), Ghislaine, Ginette (feu Marcel Boucher), Micheline (feu Paul-André Giguère), Claude (Edith Frenette), Martin (Denise Lachance), feu Louise, Louisette (Michel Paquet), feu Paulin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'à tout le personnel du Pavillon au Cœur du Bourg, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.