Gaza: neuf morts, plus de 80 blessés dans un incendie

Neuf personnes ont été tuées et 85 blessées dans un incendie qui s’est déclenché jeudi dans une boulangerie de la bande de Gaza et a ravagé plusieurs commerces, ont indiqué les autorités de l’enclave palestinienne sans préciser les causes du sinistre.

Quatre enfants figurent parmi les neuf morts, a indiqué Ashraf al-Qodra, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza. Certains des blessés sont dans un état grave, a-t-il ajouté.

L’incendie s’est déclenché dans une boulangerie d’un marché du camp de réfugiés d’Al-Nousseirat, dans le centre de l’enclave de deux millions d’habitants contrôlée par les islamistes du Hamas, selon les autorités locales.

Il a ravagé de nombreux commerces et provoqué une épaisse colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde, selon des journalistes de l’AFP sur place.

Les autorités à Gaza n’ont pas dévoilé les causes probables du sinistre.

Un responsable de la Défense civile a assuré en fin de journée à l’AFP que l’incendie avait été maîtrisé.