Ginette Reno sous le charme de Kendji Girac

MONTRÉAL | Parce qu’elle est une de ses idoles, Ginette Reno a accepté l’invitation du français Kendji Girac à venir partager la scène avec lui, jeudi soir, pour son premier concert en sol québécois, dans une Olympia de Montréal qui affichait complet.

«Il est-tu assez beau», s’est exclamée Ginette Reno en arrivant sur scène, sous un tonnerre d’applaudissements. Ils ont ensuite interprété une des chansons de son répertoire, «Je serais là», en duo, devant une foule debout.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Encore peu connu au Québec, le jeune chanteur de 23 ans avait auparavant ouvert la soirée avec un extrait de chacun de ses trois premiers albums, «Me quemo», «Color Gitano» et «Tiago». Dès les premières notes, la foule était déjà debout en train de taper des mains.

Six ans après sa victoire à «The Voice, la plus belle voix» en France, Kendji Girac peut visiblement compter sur un public qui connaît son univers, sa musique et ses chansons au Québec.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Entouré de trois musiciens (guitare, claviers et batterie), il a ensuite poursuivi la soirée avec «Bella», son premier succès, la chanson qui lui a permis d’amorcer une carrière impressionnante, qui compte plus de 4,5 millions de disques vendus à ce jour.

«Je suis très content d’être ici et de pouvoir faire un concert aussi loin de chez moi, a-t-il lancé. J’ai commencé avec ma guitare en accompagnant mon père, et maintenant, je suis là, avec vous.»

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Avec sa pop rythmée aux accents gitans et ses refrains accrocheurs, le chanteur sait créer une ambiance de fête communicative. Peu de gens sont restés assis durant la soirée. Dans la même veine, suivront «Que dieu me pardonne», «No Me Mires Mas», «Mi Amor» et «Tu y Yo».

Après un intermède instrumental qui lui a permis de montrer toute sa dextérité, et celle de son guitariste, Kendji Girac s’est ouvert le coeur avec la chanson «Les yeux de la Mama», véritable déclaration d’amour adressée à sa mère, et reprise en choeur par l’Olympia.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Mais comme toujours avec lui, l’ambiance festive a rapidement repris le dessus avec plusieurs titres qui ont invité le public à se déhancher, comme «Maria» ou «Conmigo».

Avec sa fougue, sa candeur et sa chaleur communicative, Kendji Girac a démontré son talent pour faire lever la fête avec ses chansons entraînantes, dont les refrains restent longtemps dans la tête. On espère maintenant qu’après cette première visite, il reviendra régulièrement réchauffer nos hivers.