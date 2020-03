Joe Biden a-t-il déjà gagné la course?

Il y a peu on envisageait une très longue course chez les démocrates et même la possibilité d’une convention contestée. Nous pourrions pourtant être fixés mardi prochain.

La poussée de Joe Biden initiée en Caroline du Sud a contribué à accélérer le «ménage du printemps». En moins d’une semaine, l’ancien vice-président est passé de négligé à meneur incontesté et tous ses rivaux modérés ont baissé les bras. Nous apprenions plus tôt aujourd’hui qu’Elizabeth Warren se résignait elle aussi à laisser le champ libre aux deux meneurs.

Si en théorie nous devrions avoir droit à un duel au sommet entre les tenants des deux grandes options qui divisent le parti, il se peut que l’affrontement soit de très courte durée.

L’analyse des résultats de mardi indique manifestement qu’il y a un mouvement vers Biden parce qu’il constitue aux yeux d’une majorité d’électeurs un meilleur candidat pour vaincre Trump. Les valeurs et les idées sont reléguées au second rang derrière l’impératif de chasser l’actuel occupant de la Maison-Blanche.

Même la victoire de Sanders en Californie est trompeuse. Il a maintenu des appuis parce que bien des électeurs avaient enregistré leur vote tôt. Une majorité écrasante de ceux qui ont voté plus tard s’est manifestée pour l’ancien vice-président.

Si Biden plaît à ceux qui ont soif de victoire et qu’il compte des appuis plus diversifiés ainsi qu’une base plus large que celle de Sanders, il lui faut encore démontrer que c’est lui qui peut rétablir le pare-feu démocrate, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan.

Dès mardi prochain, Biden aura l’occasion d’enfoncer le clou et de distancer sérieusement Sanders. Six États seront à l’enjeu le 10 mars. Je vous suggère d’observer de près ce qui se déroulera au Michigan. Cet État avait fait des miracles pour le sénateur du Vermont en 2016 et il y a quelques semaines les sondages pointaient vers une victoire de Sanders.

Là aussi la situation évolue rapidement et Biden se rapproche dangereusement. Bien des analystes croient qu’à moins d’une bourde majeure de Biden (c’est toujours possible!!!), la tendance actuelle ne peut être inversée. Une défaite de Sanders pourrait bien équivaloir à son chant du cygne.

Autant pour mardi prochain que pour la suite, Biden devrait remporter la victoire dans 75% des affrontements. Pour maintenir ses maigres chances et démontrer sa popularité dans un État pivot, Sanders est condamné à la victoire au Michigan.

Fort du fameux «momentum» et de la solidarité des éléments modérés de sa formation, Biden compte également sur un autre avantage: il n’est pas Hillary Clinton. Malgré d’indéniables qualités et une vaste expérience, Mme Clinton est une figure polarisante autour de laquelle il était bien difficile de regrouper de nouveaux électeurs ou des indécis.

J’ai bien hâte de voir la suite mardi prochain. La confrontation entre Biden et Trump pourrait donc débuter bien plus tôt que prévu. Bernie n’est pas encore vaincu et son mouvement est fort, mais 2020 diffère de 2016 et il devra peut-être, pour une rare fois, serrer les rangs et jouer avec le reste de l’équipe démocrate.