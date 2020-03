Laïcité québécoise et ségrégation raciale aux États-Unis: Justin Trudeau doit s’excuser, dit Frédéric Bastien

Le candidat à la direction du Parti québécois (PQ) Frédéric Bastien exhorte le premier ministre Justin Trudeau à s’excuser pour avoir comparé le débat sur la laïcité du Québec à la ségrégation raciale aux États-Unis.

«La ségrégation raciale américaine, et je pèse mes mots quand je le dis, c’est diabolique, c’est le mal incarné, a soutenu jeudi l’historien à l’émission Franchement dit sur QUB radio. Et c’est à cela que M. Trudeau, en 2013, a comparé le débat que nous avons toujours en 2020 sur la laïcité.»

«Je pense que ce sont des propos absolument odieux, des propos tout à fait inacceptables et donc je demande à M. Trudeau de s’excuser pour ses propos», a-t-il insisté.

«Il n’y a toujours pas d’excuses qui ont été présentées par M. Trudeau et à mon sens, c’est quelque chose de beaucoup plus grave que le "blackface" pour lequel il s’est déjà excusé en 2019, c’est infiniment plus grave», a-t-il poursuivi.

«Ces propos sont inadmissibles au niveau de l’attaque à la réputation du peuple québécois», a-t-il dit.

M. Bastien invite par ailleurs les autres candidats à la direction du PQ à se joindre à lui et à demander des excuses au premier ministre canadien.