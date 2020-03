L’équipe la plus talentueuse a gagné

TAMPA | Il a fallu attendre à son point de presse en anglais pour obtenir la meilleure déclaration de Claude Julien, celle qui décrit parfaitement cette défaite de 4 à 0 subie aux dépens du Lightning de Tampa Bay.

« Nous avons été confrontés, du moins sur papier, à une équipe plus talentueuse que la nôtre, a raconté l’entraîneur en chef du Canadien. Nous ne cherchons pas les excuses, mais l’absence de joueurs importants [lire Tomas Tatar et Brendan Gallagher] n’a pas aidé. »

Si Julien s’est dit insatisfait de la tenue de ses joueurs pendant les 15 premières minutes de jeu, il n’a rien à leur reprocher pour la suite de la rencontre.

« Notre début de match a été lent, a-t-il expliqué, mais on s’est bien comportés après en limitant l’adversaire à de rares chances de marquer. Je pense qu’ils en ont eu à peine deux en deuxième période. On a travaillé fort, mais on a tout simplement manqué de finition près du filet.

« On est amochés actuellement et on cherche à inscrire des buts. La situation n’est pas facile. Je ne peux me plaindre de l’effort. On n’était pas assez bons contre le Lightning. »

« De plus en plus minces »

Par ailleurs, appelé à commenter la venue de Lukas Vejdemo, de la filiale de Laval, pour compenser la perte de Tatar, Julien n’y est pas allé par quatre chemins pour évaluer ses effectifs dans la Ligue américaine.

« Je vais vous dire, a-t-il déclaré, que nous commençons à devenir de plus en plus minces pour les gars à rappeler de Laval. Et je ne veux insulter personne.

« Vejdemo est un gars qui peut jouer au centre et à l’aile. On me disait qu’il était le prochain joueur sur la liste à Laval. Marc [Bergevin] a été clair, nous voulons garder Jesperi Kotkaniemi là-bas, alors que Poehling a aussi eu une blessure. »

La semaine dernière, en parlant cette fois de Charles Hudon, Julien avait déclaré que la décision de le rappeler n’était pas la... sienne. Avouons toutefois que l’attaquant québécois s’est bien comporté dans la victoire convaincante de 6 à 2 du CH mardi contre les Islanders à Brooklyn.