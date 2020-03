Les pays négligents sont dénoncés par les autorités

L’Organisation mondiale de la santé sort de ses gonds et déplore qu’une « longue liste » de pays n’en fait pas assez pour combattre le coronavirus.

« Ce n’est pas un exercice. Ce n’est pas le moment d’abandonner, ce n’est pas le moment de trouver des excuses, c’est le moment d’y aller à fond », a déclaré jeudi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le virus COVID-19 a jusqu’à maintenant contaminé plus de 95 000 personnes dans plus de 80 pays et fait 3300 victimes.

« Nous sommes préoccupés par le fait que dans certains pays, le niveau d’engagement politique et les actions qui démontrent cet engagement ne correspondent pas au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés », a-t-il ajouté, refusant de nommer ces pays.

Cette virulente sortie de l’OMS ne viserait cependant pas le Canada, selon des experts.

« Je pense qu’on en fait pas mal », dit la professeure et chercheuse en microbiologie de l’Université McGill Anne Gatignol.

Elle s’interroge plutôt sur le peu de cas rapportés par certains pays, comme l’Inde, d’où proviendrait d’ailleurs le deuxième cas confirmé au Québec annoncé jeudi.

À l’aéroport

« S’il y a quelque chose à faire, c’est au niveau de l’aéroport », poursuit-elle.

Elle estime que des contrôles plus sérieux sur les symptômes ou la température pourraient être envisagés.

Selon la Dre Gatignol, les arrivants des pays où les cas sont nombreux pourraient être mis en quarantaine. Aussi, le gouvernement pourrait interdire tout voyage non essentiel dans ces mêmes pays.

Enfin, elle croit qu’un nettoyage plus fréquent des lieux publics s’impose, saluant la décision de la Société de transport de Montréal de nettoyer les métros toutes les semaines.

« Il y a une certaine inquiétude, un certain questionnement », lance le président national du Syndicat des douanes et de l’immigration, Jean-Pierre Fortin.

« Nous sommes la première ligne de défense du pays et ça inclut le coronavirus », rappelle-t-il.

Pour l’instant, ils n’ont reçu aucune nouvelle directive et l’Agence de santé publique du Canada n’a pas rappelé Le Journal jeudi.

Le microbiologiste de l’Institut national de santé publique du Québec, Gaston De Serres, souligne que le système en place actuellement « n’est pas parfait ».

Néanmoins, la situation est sous contrôle et bien surveillée au pays. Le deuxième cas québécois provient d’un voyageur d’un pays qui n’est pas à risque et serait arrivé ici sans symptômes, rappelle-t-il.

Selon lui, la situation actuelle en Iran est préoccupante alors que les efforts déployés par la Chine ont montré qu’il était possible de juguler l’infection, croit-il.

– Avec l’AFP

Le bilan du jour

Décès totaux: 3383

Décès en Europe: 161

Cas confirmés totaux: 98 370

Cas confirmé au Canada: 37

Source : Johns Hopkins Institute