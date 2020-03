L’Université Laval dans le carré d’as à Ottawa

OTTAWA | En retard par cinq points au retour au vestiaire après avoir connu toutes les difficultés du monde dans ses tirs dans les 20 premières minutes, le Rouge et Or de l’Université Laval a rebondi en deuxième demie pour signer une victoire de 59-52 devant les Pandas de l’Alberta, hier au TD Place, et ainsi mériter son billet pour le carré d’as du championnat canadien de basketball féminin.

La défensive a brillé de tous ses feux en n’accordant que quatre points aux Pandas au 3e quart et les tirs ont commencé à tomber. Limitée à trois points en première demie, Khaléann Caron-Goudreau est revenue en force pour terminer le match avec 17 points et 19 rebonds pour mériter le titre de joueuse par excellence du match.

« Avec du négatif, on peut parfois sortir un peu de positif, a souligné l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. Même si on avait des problèmes du plancher, on ne tirait de l’arrière que par cinq points. Nos trois meilleures tireuses étaient 4 en 23. Je voulais qu’elles prennent de meilleurs tirs et des tirs simples, ce qu’elles ont fait.

« Les filles ont été exceptionnelles en défensive au 3e quart en n’accordant que quatre points, de poursuivre Giroux. Khaléann a contrôlé les rebonds et nous avons fermé le jeu intérieur pour leurs gardes. Ce fut un travail des cinq filles sur le terrain. Je ne voulais pas qu’on se retrouve dans des batailles à un contre un. Les Pandas nous ont surpris de la ligne de trois points en première demie, mais on était prêt à leur concéder cet aspect. »

Message

Caron-Goudreau a brillé en deuxième demie devant ses parents et son copain. « Parce que la fin approche, j’étais vraiment stressée en première demie, a souligné celle qui conclura sa carrière au terme du championnat canadien. Le problème était mental. Je faisais de mauvaises lectures. Les filles sur le banc m’ont dit que l’Alberta remplissait la clef avec trois joueuses. Nous sommes demeurées positives à la pause et tout le monde a contribué en deuxième demie. »

Giroux avait aussi un message pour sa joueuse étoile. « Khaléann est capable de marquer de 15 à 18 pieds et elle ne prenait pas assez de tirs, a expliqué le pilote lavallois. Elle jouait trop dos au panier contre des filles costaudes. Le coach de l’Alberta devait être content de voir qu’elle n’avait tenté que cinq tirs en première demie. »

Samedi face aux huskies

En demi-finale vendredi après-midi, le Rouge et Or affrontera les Huskies de la Saskatchewan. Les premières favorites ont défait les Ravens de Carleton. Giroux et un de ses adjoints étaient aux premières loges pour regarder le match de leurs prochains adversaires. Les Huskies s’étaient inclinés dans le match pour le bronze l’an dernier à Toronto. De son côté, le Rouge et Or s’était incliné en finale face aux Maraudeurs de McMaster qui remportaient le premier titre national de leur histoire.

Kim Letang apporte sa touche

Une autre joueuse de la région de l’Outaouais a eu son mot à dire dans la victoire du Rouge et Or.

Si tout le monde attendait Khaléann Caron-Goudreau, Kim Letang a aussi apporté une contribution importante avec 11 points, le deuxième plus haut total du côté de Laval. Elle a notamment réussi un tir de trois points en fin de match qui fermait les livres en présence de son entraîneur dans les rangs scolaires Patrick Bibeau.

« J’ai pris une couple de grosses shots, a souligné Letang, mais c’est le travail de tout le monde qui nous a permis de gagner. Je n’entends rien habituellement, mais je l’ai entendu crier quand j’ai réussi mon tir de trois points en fin de match. Ça fait du bien de revenir à la maison. Quand l’opportunité se présente, je veux la saisir. Ça donne un répit aux partantes.

« Cette victoire fait chaud au cœur, poursuit la garde de troisième année. Peu de gens nous voyaient atteindre la demi-finale. On a déjoué les pronostics. On laisse tout sur le terrain à chaque match. »

Caron-Goudreau abondait dans le même sens. « Il n’y a rien que je préfère plus que d’être dans la peau des négligées et ça me motive encore plus, a souligné la joueuse défensive par excellence au pays pour une deuxième année consécutive. J’ai hâte au prochain match. Les Huskies [de la Saskatchewan] sont les favorites, mais tout le monde peut battre tout le monde. L’an dernier, nous étions les favorites, mais nous n’avons pas gagné [médaille d’argent]. »

Djamila Amidou-Triquet complète le trio des filles de l’école secondaire Nicolas-Gatineau qui évolue pour le Rouge et Or. La centrale a vu peu d’action, jeudi.

Distraction

Les joueuses du Rouge et Or n’ont pas semblé déranger, mais l’entraîneur-chef Guillaume Giroux fulminait depuis son arrivée à Ottawa. Le Rouge et Or s’est retrouvé dans un autre hôtel que celui du championnat lors des nuits de mardi et mercredi. L’équipe a finalement pu changer d’endroit, jeudi après-midi, mais elles étaient toujours dans le lobby de l’hôtel à 16 h, à deux heures du début du match.

Deux autres équipes ont vécu cette situation dont les Gaiters de Bishop’s, mais les champions du RSEQ ne jouaient pas jeudi. Ils disputeront leur premier match vendredi soir à 18 h face aux Thunderbirds de UBC alors que les hommes entreront en action.