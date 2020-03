«Mafia Inc» millionnaire aux guichets

MONTRÉAL – Moins de trois semaines après sa sortie en salle, «Mafia Inc» a déjà dépassé le cap du million au box-office, ont annoncé Les Films Séville, jeudi.

Encensé par la critique et visiblement populaire auprès du public, le nouveau long métrage de Podz, qui met en vedette Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène Mackay, Sergio Castellitto et Donny Falsetti, entre autres, avait pris l’affiche le 13 février dernier et est encore à l’horaire de plusieurs cinémas au Québec.

Dans un scénario de Sylvain Guy, «Mafia Inc» s’inspire du livre éponyme d’André Cédilot et André Noël, paru aux Éditions de l’Homme, et suit l’ascension de Vincent «Vince» Gamache (Marc-André Grondin) au sein de la famille mafieuse des Paterno. Orchestrant un grand coup pour impressionner le parrain Frank Paterno (Sergio Castellitto), Vince s’attire la jalousie du fils aîné de ce dernier, Giaco (Donny Falsetti). La guerre éclate, et tous doivent choisir leur camp.

«Mafia Inc» avait d’abord été présenté au 43e Festival international du film de Sao Paulo, à l’automne, puis au Palm Springs International Film Festival avant de sortir chez nous.