La vente des cartes pour le 45e Coquetel-Bénéfice (service alimentaire et de breuvage à volonté) de la Fondation du Patro de Charlesbourg se déroule rondement depuis plusieurs semaines.

La soirée se tiendra le vendredi 3 avril, dès 17 h 30, au gymnase Lucien-Paquet du 7700, 3e Avenue Est, à Québec. Excellente opportunité de réseautage et de rencontre, ce coquetel constitue une source importante de financement pour le Patro. Vous pouvez réserver vos places au www.jedonneenligne.org/fondationpatrocharlesbourg/CB2020/ou en communiquant avec le secrétariat du Patro au 418 626-0161.

Chantons pour Elles

Photo courtoisie

Les inscriptions en prévision du 4e Concours Chantons pour Elles, organisé par la Fondation Jonction pour Elle, sont lancées depuis peu. Les interprètes amateurs de la grande région de Chaudière-Appalaches sont donc invités à s’inscrire (jusqu’au 24 août) dans l’une des deux catégories : Junior (12 à 17 ans) ou Adulte (18 ans et plus). Après une journée d’auditions devant jury le 12 septembre, les finalistes se produiront lors d’un souper spectacle le jeudi 15 octobre, dès 18 h 30, précédé d’un cocktail à 17 h 30, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Jacques Tanguay, vice-président et directeur général d’Ameublements Tanguay, et sa conjointe Suzanne Boulanger (photo) ont accepté la coprésidence d’honneur de cette activité de financement qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. Renseignements : www.fondationjonctionpourelle.com .

Jeunes retraités

Photo courtoisie

Les membres du comité des Jeunes Retraités de l’hôpital du Saint-Sacrement tiendront leur dîner annuel le mardi 12 mai, à la salle à manger du club de golf de Cap-Rouge. L’invitation est lancée aux membres du groupe, ex-employés, retraités ou médecins. Si vous souhaitez vous joindre au groupe, confirmez votre présence à l’adresse courriel suivante : lesjrdehss@live.ca, et ce, avant le 20 mars. De gauche à droite, sur la photo, les membres du comité organisateur : Johanne Châteauneuf, Fernande Jean, Suzanne Martel, Sylvie Duclos, Odette Sénéchal, Gaston Simoneau et Danielle Baker.

Au profit du Projet L.U.N.E.

Photo courtoisie

Le plus grand défilé de mode annuel de Québec, le 17e Défilé Cml’20, organisé par les étudiants inscrits au baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, se tiendra le vendredi 20 mars, dès 18 h 30 (cocktail) au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Pour une 2e année, Epiderma sera le partenaire présentateur du défilé. Pour Julie Bédard (photo), présidente de Medicart depuis le 2 mars, la nouvelle bannière de soins de beauté et de bien-être qui chapeaute le réseau Epiderma, ce défilé et la cause soutenue s’inscrivent parfaitement dans leur vision d’entreprise. Les profits sont destinés au Projet L.U.N.E. (Libres, Unies, Nuancées, Ensemble), un organisme caritatif de Québec créé pour reconnaître et défendre les droits sociaux de toutes femmes en situation de détresse ou d’itinérance, leur offrant notamment un lieu d’hébergement sécuritaire et bienveillant à l’égard de la diversité afin d’améliorer leur qualité de vie. De plus, Epiderma offrira deux bourses aux étudiants en design de mode du Campus Notre-Dame-De-Foy, pour les deux créations ayant remporté le plus grand nombre de votes parmi les 800 convives attendus. Billets : lepointdevente.com/billets/ .

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean Tremblay (photo), président Groupe Vertdure et copropriétaire du club de baseball Les Capitales de Québec, 67 ans... Jack Dion, l’ex-copropriétaire du club de golf L’Auberivière à Lévis (secteur St-David), 92 ans... Jake Lloyd, acteur américain, 31 ans... Julie Deslauriers, comédienne et actrice, 44 ans... Eva Mendes, actrice américaine, 47 ans... Marie-Josée Caya, comédienne et actrice, 61 ans... Réal Desrosiers, batteur de Beau Dommage, 69 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 mars 2019. Jacques Loussier (photo), 84 ans, pianiste et compositeur français, et ex-propriétaire du château de Miraval, en Provence... 2017. Kurt Moll, 78 ans, célèbre chanteur d’opéra allemand... 2016. Ray Tomlinson, 74 ans, ingénieur américain considéré comme le créateur et un des précurseurs du courrier électronique... 2013. Hugo Chavez, 58 ans, président du Venezuela (1999 jusqu’à sa mort)... 2012. Origène Poulin, 92 ans, vétéran de la guerre, natif de Saint-Martin-de-Beauce... 2009. Aimé Constantin 83 ans, un pionnier du sport amateur au Québec... 1996. Antoine Nourcy, 43 ans, président fondateur de Nourcy pâtissier traiteur... 1982. John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain... 1972. Léo-Ernest Ouimet, 94 ans, pionnier du cinéma au Québec... 1967. Georges-P. Vanier, 78 ans, gouverneur général du Canada.