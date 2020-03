Suzuki remercie Weber

TAMPA | Nick Suzuki a gagné le respect de ses coéquipiers depuis le début de la saison. En fin de deuxième période, Shea Weber a envoyé un message à Mikhaïl Sergachev, qui venait d’assener un violent double-échec à Suzuki. Pour la première fois depuis avril 2017, Weber a été impliqué dans un combat. Le capitaine a tenté une droite percutante, mais il n’a pas atteint la cible contre Sergachev.

« Je croyais que Weber était dans une autre mêlée, je ne l’ai pas vu arriver. Je parlais avec Sergachev et il m’a donné un double-échec. Weby n’a pas aimé ça. C’était bien de le voir me défendre même si j’aurais aimé mieux le voir sur la glace qu’au banc pendant cinq minutes. »

– Nick Suzuki

Phillip Danault a perdu ses deux ailiers pour ce match contre le Lightning. Blessé au haut du corps, Tomas Tatar est rentré à Montréal pour subir d’autres examens, alors que Brendan Gallagher a déclaré forfait en raison de symptômes grippaux.

« Ça fait partie du hockey. On devrait tous élever notre jeu quand il y a des absents. On devrait être encore plus affamés. Certains pourraient avoir encore plus de fougue pour prendre la place des autres. C’est sûr que ce n’était pas un match fameux, moi le premier. »

– Phillip Danault

Jeff Petry a aussi parlé des pertes de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher. Mais à l’instar des Weber et Danault, il ne voulait pas tomber dans le piège des excuses.

« Ils sont évidemment des pièces maîtresses de notre groupe, mais nous devions quand même connaître un bon match. Le Lightning a connu un bon départ. Ils ont rapidement imposé le rythme, mais nous avons eu des chances en début de rencontre. Nous n’avons pas saisi nos occasions. »

– Jeff Petry