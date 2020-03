Ta femme doit toujours passer avant ta mère

À l’anonyme de ce matin qui racontait comment sa vieille mère faisait la pluie et le beau temps dans sa maison au détriment de sa propre femme, je répète ce que tu lui as dit Louise : « Hey mon vieux, mets tes culottes ». Et j’ajoute ensuite « Remets ta mère à sa place. Attends surtout pas que ta femme te quitte pour le faire, car il sera trop tard».

Un gars qui n’a pas eu peur de le faire

Même si je veux bien donner la chance au coureur, je doute que ce monsieur, rendu à 65 ans, trouve la force de poser un geste qu’il n’a jamais osé poser. Mais qui sait ce qui peut arriver quand l’énergie du désespoir se met de la partie ?