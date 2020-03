Vive le coton ouaté

Depuis près de 10 ans, le coton molletonné est l’un des vêtements les plus populaires et son prix a monté en flèche.

De quelques dizaines de dollars à l’origine, on s’arrache désormais aujourd’hui certaines déclinaisons qui se détaillent parfois dans les milliers de dollars. Pensons entre autres au hoodie Titanic de Vêtements qu’arborait Céline Dion il y a quelques années ou encore au « tuxedo d’Hochelag » signé Balenciaga de Loud au dernier gala ADISQ.

Photo tirée d'Instagram, @luxuryl

Le chic et l’athlétique

Ainsi, le coton molletonné n’est plus uniquement synonyme d’activités physiques. Certains modèles une fois bien agencés, voire accessoirisés, pourront intégrer la garde-robe professionnelle dans un contexte plus libéral.

Photo tirée du site web starstyle.com

Voyez le look d’Olivia Palermo qui coordonne un chandail molletonné rouge, noir et blanc à une jupe de velours et des bottillons.

Photo d'archives, WENN.com

L’astuce est de donner un élan plus chic à l’allure décontractée dudit vêtement. Par exemple, le chanteur Khalid a troqué la chemise pour un chandail à capuchon pour compléter sa tenue Fendi. Le survêtement de velours Paul & Joe porté par Gigi Hadid est à la fois luxueux et désinvolte.

Photo d'archives, WENN.com

Marques québécoises

Entre le coton ouaté générique et les pièces griffées, plusieurs compagnies québécoises comblent la demande avec style et écoresponsabilité.

La marque phare des années 1980, Original Au coton s’active de nouveau à produire des cotons ouatés, des chandails à capuche et des pantalons de jogging frappés de leur logo surdimensionné.

Chez Pony Mtl, Gabrielle Laïla Tittley transpose ses illustrations sur des chandails colorés, alors que l’on retrouve des citations amusantes sur les pièces de Mimi & August. Judith Desjardins célèbre ses débuts avec des chandails floqués à Montréal sur lesquels on peut lire « Killer Style Since 98 ». Bonvilain a retravaillé les proportions du hoodie en version écourtée. Et Tea You orne leurs survêtements en coton organique d’un graphisme ironique « après-sport ».

Photo tirée d'Instagram, @lescinqceline

Le mois dernier, Céline Dion a invité le groupe Bleu Jeans Bleu sur scène au Centre Bell pour interpréter leur hit Coton ouaté. Pour l’occasion, la diva a enfilé un des articles promotionnels du groupe.

Tenues de sorties et de soirées

Photo courtoisie, Backgrid

Certains poussent même le stylisme du coton ouaté comme tenue de soirée. Ariana Grande a revisité dans une silhouette monochrome son uniforme « chandail-robe agencé à des cuissardes ». Timothée Chalamet a associé son hoodie étoilé Louis Vuitton à un pantalon propre et un bottillon.