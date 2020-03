Volleyball féminin: les Élans de Garneau prêtes à accueillir la visite

Les joueuses des Élans du Cégep Garneau s’apprêtent à mettre à rude épreuve leur fiche immaculée (20-0) alors qu’elles se frotteront aux meilleures équipes du pays dans le cadre du championnat canadien de volleyball féminin présenté sur leur campus, du 11 au 14 mars.

Pour la quatrième fois de son histoire, l’institution collégiale de Québec accueillera la crème du volleyball féminin, et à la lumière des résultats de son équipe dans les derniers mois, incluant la conquête du titre provincial, la semaine dernière, elle pourra compléter cette saison de rêve avec un immense point d’exclamation.

«C’est une belle saison et un bel accomplissement [d’être invaincues], mais dès la fin de la saison, on a mis ça de côté et on s’est focusés sur le championnat provincial et peu importe les résultats en saison, c’était une nouvelle saison qui commençait», a prévenu jeudi l’entraîneur-chef Ian Poulin-Beaulieu, qui a vanté la cohésion de ses troupes pour expliquer les succès cette année.

À sa première saison avec les Élans, l’attaquante Frédérique Chiasson vivra l’euphorie de disputer le championnat national devant ses partisans. Pour elle, il n’y a pas de doute que l’énergie de la foule fera une différence. En plus de Garneau, sept autres formations convoiteront la bannière, dont les Lynx d’Édouard-Monpetit.

«Il y a un peu de fébrilité, mais je pense que c’est un bon stress. Je pense que l’adrénaline va nous faire performer davantage. C’était vraiment un de nos objectifs. Dès le camp de printemps, on s’était fixé des objectifs, autant pour le provincial que pour le canadien. Ça fait longtemps qu’on envisage ça que ça s’en vient à la maison», a reconnu l’athlète originaire de La Sarre.

Adversaires coriaces

Les Élans en auront plein les bras si elles veulent décrocher le 10e titre national de son histoire alors que trois autres équipes présentent aussi une fiche parfaite. Son parcours s’amorcera jeudi prochain contre les Chargers de Camosun (Victoria).

«C’est sûr que ça peut changer notre préparation, car on joue toujours contre les mêmes équipes en saison. On va arriver préparées, on va faire du vidéo et on va se pratiquer en conséquence», a assuré la libéro Marie-Noëlle Tremblay, une finissante qui joindra les rangs du Rouge et Or de l’Université Laval.

«On voulait être championnes provinciales. Ça nous permet d’avoir un meilleur classement pour le championnat, et en théorie, ça peut faciliter notre [match] quart de finale, mais ce sont huit excellentes équipes et le volleyball est relativement très fort dans l’Ouest canadien», a renchéri le pilote des Élans.

Les Élans se croient-elles invincibles?

«On a toujours le sentiment d’urgence [...] Dans les entrainements, quand on joue l’un contre l’autre, on perd et on a aussi perdu des matchs qui n’étaient pas dans la saison du RSÉQ. Ça ne crée pas ce sentiment, au contraire, ça nous motive», a assuré Poulin-Beaulieu.

Une récompense

Responsable des sports au Cégep Garneau, Éric Lavigne jugeait que le moment était venu pour l’établissement de recevoir de nouveau le prestigieux rendez-vous.

«Ça revient une fois aux cinq ans au Québec, et en ayant une équipe à maturité, on était plus qu’intéressé à lever la main. C’est une récompense pour nos joueuses. Il existe un fort sentiment d’appartenance envers les Élans et on veut en faire une fête du sport», a promis l’ancien entraîneur de la LHJMQ.

L’ancienne des Élans et olympienne des Jeux d’Athènes en 2004, en volleyball de plage, Guylaine Dumont, agira à titre d’ambassadrice de l’événement.