LACHANCE, Jeannine



À Québec, le 3 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Jeannine Lachance. Née à Giffard, le 6 mars 1930, elle était la fille de feu dame Odélie Bouchard et de feu monsieur Alfred Lachance. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle lundi 9 mars 2020 de midi trente à 13 h 30.Le corps sera porté en terre au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil son frère Fernand (Lucienne Côté) et sa sœur Charlotte (sœur de Ste-Chrétienne); ses nièces: Caroline et Véronique; son cousin André Thivièrge, ptre ainsi que d'autres cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses frères: feu Victor, o.m.i., feu Lucien, o.m.i., feu Denis. La famille remercie tout le personnel de la Résidence des Trois Pignons pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à Jeannine durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église St-Ignace, Tél.: 418 663-9875. Les funérailles sont sous la direction de