Agressions sexuelles: un père au comportement sordide reconnu coupable

Pendant une quinzaine d’années, un résident de Neuville a agressé sexuellement sa fille et sa belle-fille, conseillant même à son propre fils d’avoir une relation sexuelle avec sa petite sœur.

Vendredi, alors que le juge Pierre Rousseau a rendu son jugement, plusieurs personnes qui s’y trouvaient sont sorties, dégoûtées par le résumé des témoignages entendus lors du procès.

Dans la salle, l’accusé, un homme de 77 ans dont on doit taire l’identité pour protéger celle de ses victimes, était assis dans la première rangée.

Non loin de lui, son fils venu le soutenir était présent et, tout à l’opposé, se trouvaient les deux femmes qui ont trouvé le courage de dénoncer les abus dont elles ont été victimes.

Secrets

Entre 1972 et 1987, alors qu’elles étaient à peine âgées de neuf ans au début des abus, les petites ont fait les frais de l’appétit sexuel vorace de l’accusé qui vivait aux crochets de la société.

Les gestes posés «sous le sceau du secret» ont débuté par des attouchements, puis se sont concrétisés en relations sexuelles complètes pour l’une d’entre elles.

Pour l’autre, la relation sexuelle, c’est avec son frère qu’elle l’a eue, après que leur père les eut surpris «à faire des choses dans le bain».

«L’homme a alors empoigné les enfants par le bras et leur a dit d’aller finir ce qu’ils avaient à faire dans la chambre. C’est à cette occasion que le fils de l’accusé a eu une relation sexuelle anale avec sa sœur à la demande de l’accusé», a mentionné le magistrat.

Victimes crédibles

Dans le cadre du procès, si, parfois, les deux femmes qui racontaient leur enfance détruite se sont légèrement contredites, le président du tribunal a rappelé que plusieurs dizaines d’années s’étaient écoulées depuis les gestes et que cela n’affectait «en rien leur crédibilité».

Lors de son témoignage, l’accusé a, quant à lui, tenté de noircir l’histoire de celles qu’il a «reniées suite aux fausses accusations» en niant les faits lorsque les filles n’étaient que des enfants, mais en inventant une histoire alors qu’elles étaient adultes.

«Il en a traité une d’agrès en disant qu’elle n’était pas très scrupuleuse et que s’il avait couché avec elle contre la somme de 100$, c’est parce que c’était la plus proche. Sa conjointe, quant à elle, a dit qu’elle aimait mieux qu’il couche avec sa fille plutôt qu’avec une prostituée», a rappelé le juge qui n’a accordé à l’accusé et à sa conjointe aucune crédibilité.

Le septuagénaire reviendra devant la cour le 25 mars prochain pour les observations sur la peine.

La procureure, Me Valérie Lahaie, a déjà fait savoir que, lors de cette journée, les deux victimes vont témoigner des nombreuses conséquences que ces crimes sexuels ont eues sur elles.