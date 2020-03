Comment survivre à un 5 à 7 de réseautage en neuf étapes faciles

Ton patron t’envoie à quelques formations dans un congrès en solo? Tu cherches un nouvel emploi et tu essaies de te convaincre d’aller dans une soirée de réseautage? Voici comment tirer profit d’un événement professionnel en neuf étapes faciles.

Psst! Tu peux même appliquer ces règles à une réunion avec ta belle-famille!

1. L’enquête

Pour commencer, prends un moment pour analyser la liste des participants du congrès, si elle est disponible en ligne, ou encore la provenance professionnelle des invités qui seront du 5 à 7. Tu pourras ainsi mieux gérer tes attentes et te fixer des objectifs réalistes.

L’idée, c’est de parler aux bonnes personnes. Selon un sondage LinkedIn, 70% des gens ont déjà obtenu un emploi grâce à des connexions au sein d’une entreprise. Si tu rêves de travailler dans une boîte précise, c’est le moment de te faire connaître!

2. Le grand but

Tu désires t’entretenir avec un employé d’une telle entreprise ou socialiser avec des professionnels qui exercent une fonction particulière? Tu souhaites repartir avec trois cartes professionnelles ou encore parler à au moins 15 invités?

Voilà le genre d’objectif à te fixer pour sentir que tu as accompli quelque chose sur place. Une marche à la fois! Chaque activité de réseautage te rendra plus fort et te permettra d’améliorer tes qualités de parfait networker.

3. Ceux qui se ressemblent s’assemblent

Tu entres dans un lieu où tu ne connais pas un chat, dirige-toi vers des invités qui semblent seuls aussi. La force du nombre l’emportera. L’idée, c’est de commencer quelque part. Quand on est lancé, tout s’enchaîne!

Au moment de la poignée de main, sois confiant dans ton geste. 72% des gens admettent que leur impression d’un individu est influencée par la façon dont il serre la main.

Unsplash

4. Le centre

Dans des événements sociaux, seuls ou en groupe, les gens ont tendance à aller vers les personnes qui sont visibles et qui se trouvent près d’eux. Place-toi au centre de la salle ou du bar et tu seras plus enclin à découvrir des personnes à qui parler ou encore à te faire aborder par d’autres.

Sois conscient de ton allure! Ce que tu dis compte seulement pour 7% de ce que les individus perçoivent chez toi. En fait, 55% de ce que tu communiques est capté par tes expressions faciales et ta posture, et l’autre 38% représente ton langage plutôt que tes paroles.

Unsplash - Priscilla du Preez

5. Le compliment

Tu passes par toutes les tactiques du monde pour entrer en contact avec d’autres invités, mais rien ne bouge. Aucun contact visuel! Aucun sourire! N’hésite pas à complimenter quelqu’un pour démarrer la discussion. Tu pourras ensuite aller dans le vif du sujet, mais au moins, la glace sera brisée.

6. La bonne question

Prépare une liste de questions que tu pourras poser aux autres interlocuteurs. En les glissant de façon très informelle, tu arriveras à entretenir une conversation significative. Bien sûr, ces questions peuvent être orientées vers le travail, mais aussi vers des activités et des passions individuelles. On crée toujours des alliés à partager des intérêts communs!

7. Le pitch de vente

Tu as déterminé tes propres questions, mais sois aussi prêt à répondre à celles des autres. Et surtout, prépare ton petit pitch de vente qui te permettra en moins de 30 secondes de résumer ton emploi, tes objectifs professionnels et ton contexte actuel.

Unsplash - Hivan Arvizu

8. L’art de partir

Tu n’as pas besoin d’être le dernier à quitter l’événement. Tu as atteint ton objectif? Merveilleux, tu peux partir dès que tu en as assez. Mieux vaut s’en aller la tête haute que de rester et de perdre son «momentum» de rencontre. Tu auras ainsi une meilleure perception de ta performance!

9. Le contact

Entre à nouveau en contact avec les personnes avec qui tu souhaites développer un lien plus étroit. Fais un suivi avec les professionnels qui ont capté ton attention. Ton réseau sera officiellement agrandi par ces quelques noms.

En fin de compte, plus de 85% des postes sont pourvus grâce au réseautage. Tisser des liens peut s’avérer très payant!