Coronavirus: 3404 morts dans le monde, 17 décès de plus en Iran

Téhéran | Le ministère de la Santé iranien a annoncé vendredi le décès de 17 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan officiel de l’épidémie à 124 morts dans le pays, dont l’ensemble des 31 provinces sont désormais touchées.

«1234 nouveaux cas de personnes contaminées ont été confirmés, ce qui est un record pour ces derniers jours», a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors d’une conférence de presse télévisée, ce qui porte à 4747 le nombre de contaminations.

«Plus de 913 ont guéri du virus dans le pays», l’un des foyers mondiaux de l’épidémie, a ajouté M. Jahanpour.

Avec 1413 cas confirmés, la province de Téhéran est la plus touchée par le virus qui ses répand désormais dans l’ensemble des 31 provinces du pays, selon la même source.

Parmi les nouveaux décès liés au virus, l’agence Irna a annoncé tard jeudi la mort d’un conseiller du ministre des Affaires étrangères iranien.

Hossein Sheikholeslam, «un diplomate vétéran et révolutionnaire» qui avait pris part à la prise d’otage de l’ambassade américaine à Téhéran en 1979, est mort jeudi soir à l’âge de 67 ans, selon Irna.

Sheikholeslam a été vice-ministre des Affaires étrangères entre 1981 et 1997, puis ambassadeur de l’Iran en Syrie de 1998 à 2003, avant de devenir conseiller du chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif.

Avant le décès de Sheikholeslam, l’épidémie de Covid-19 avait déjà tué six hommes politiques et hauts dirigeants iraniens, dont un membre du Conseil de discernement, instance d’arbitrage entre les institutions de la République islamique, Mohammad Mirmohammadi.

Le virus a aussi coûté la vie au député Mohammad Ali Ramezani de la province de Gilan (nord), l’une des plus touchées par le virus, à Ahmad Toyserkani, un conseiller du chef de l’Autorité judiciaire, à Hadi Khosroshahi, premier ambassadeur de la République islamique au Vatican, à Mojtaba Fazeli, secrétaire d’un leader religieux et à Mojtaba Pourkhanali, un responsable du ministère de l’Agriculture à Gilan.

Un député de Téhéran, Fatemeh Rahbar, est actuellement dans le coma après avoir été infecté par le virus, selon l’agence semi-officielle Isna.

Plusieurs hauts responsables iraniens infectés par la pneumonie virale ont par ailleurs été placés en quarantaine, parmi lesquels le vice-ministre de la Santé, Iradj Harirchi, la vice-présidente chargée des Femmes et de la Famille, Massoumeh Ebtékar, les députés Mahmoud Sadéghi et Mojtaba Zolnour.

Vendredi, l’Iran a accru les mesures de restrictions à la libre circulation prises pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, la police annonçant l’interdiction d’entrée à tout voyageur dans les provinces de Mazandaran (nord) et Gilan, à l’exception des résidents de retour de déplacement.

Jeudi, l’Iran avait déjà annoncé la fermeture des écoles et des universités pour un mois.

3404 morts

Dans le monde, 99 464 cas connus depuis le début de l’épidémie, dont 3404 décès, dans 89 pays et territoires, selon un bilan de l’AFP établi à partir de sources officielles vendredi.

Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (6284 cas dont 196 nouveaux, 42 décès), l’Italie (3858 cas, dont aucun nouveau, 148 décès), l’Iran (4747 cas dont aucun nouveau, 124 décès), la France (423 cas dont 46 nouveaux, 7 décès).

Le Cameroun, la Serbie, les autorités palestiniennes, le Vatican, le Bhoutan ont annoncé leurs premiers cas.

En Chine, sur les 80 552 cas diagnostiqués, 53 726 cas de guérison ont été recensés. 3042 personnes sont mortes.

Quarantaines: l’ONU s’inquiète

L’ONU demande que les quarantaines respectent les droits humains. En Chine, des dizaines de millions de personnes sont confinées. Des habitants à Wuhan, berceau du virus, ont conspué une responsable du bureau politique du Parti communiste chinois.

«C’est bidon», ont-ils crié depuis leurs fenêtres, apparemment en référence aux promesses des autorités de leur apporter des vivres.

Séoul menace Tokyo de «représailles» contre les mesures «irrationnelles» de quarantaine imposées par le Japon à toutes personnes arrivant sur l’archipel en provenance de Corée du Sud et de Chine.

La Thaïlande, très tributaire du tourisme, écarte les mises en quarantaine obligatoires mais réclame un rapport de santé quotidien des voyageurs provenant de Chine, Corée du Sud, Italie et Iran.

Marchés: nouvelle chute

Après avoir encaissé leur pire semaine depuis 2008, les indices de Wall Street ont dévissé de plus de 3% jeudi.

Toutes les Bourses européennes perdaient plus de 3% à la mi-journée.

Le Baril de Brent est passé sous les symboliques 50 dollars, une première depuis 2017.

La veille, Washington et Rome ont approuvé un plan d’urgence de respectivement 8,3 milliards de dollars et 7,5 milliards d’euros pour soutenir l’économie et l’action publique.

Le coronavirus pourrait coûter 211 milliards de dollars aux économies de la zone Asie-Pacifique cette année, affirme l’agence S&P Global Ratings.

Reports et annulations

La prière du vendredi dans le mausolée de l’imam Hussein, haut-lieu de l’islam chiite en Irak, a été annulée, une première depuis 2003.

La classique cycliste Milan-Sanremo est annulée, et le marathon de Paris reporté au 18 octobre.

La session plénière du Parlement européen est déplacée de Strasbourg à Bruxelles.

La cérémonie des «Oscars» de Bollywood est reportée sine die.

Le Japon annule l’hommage aux victimes du tsunami du 11 mars 2011.

Les croisières ne s’amusent plus

En Egypte, douze cas ont été détectés à bord d’un bateau de croisière sur le Nil.

En Californie, les autorités sanitaires ont effectué des tests à bord d’un paquebot tenu à distance des côtes pour déterminer si passagers et membres d’équipage avaient contracté le virus.

Plus de 230 Canadiens sont à bord du navire de croisière «Grand Princess» qui est au large de San Francisco

Gel: prix encadrés en France

Un décret français publié aujourd’hui limite le prix des gels hydroalcooliques à 3 euros les 100 ml.

La quarantaine à l’épicentre du Covid-19 bientôt levée?

Un haut responsable chinois a laissé entendre vendredi que la province du Hubei (centre), au coeur de l’épidémie de Covid-19, pourrait bientôt être rouverte, après plus d’un mois de fermeture pour endiguer la maladie.

«Le jour que tout le monde attend ne devrait plus être si loin que ça», a déclaré lors d’une conférence de presse Ding Xiangyang, secrétaire général adjoint du gouvernement, en réponse à une question d’un journaliste.

Environ 50 millions de personnes sont bloquées dans les villes et villages du Hubei en vertu d’un cordon sanitaire mis en place fin janvier. C’est le cas pour le chef-lieu Wuhan, où le coronavirus est apparu en décembre.

Les gens ne peuvent sortir de la commune où ils se trouvent. Et en sens inverse, nul ne peut entrer dans la province, sauf avec une autorisation spéciale.

Le Hubei représente toujours la quasi-totalité des nouveaux cas journaliers d’infections et de décès en Chine. Mais leur nombre dans la province et à Wuhan baisse depuis plusieurs semaines.

Et pour la première fois depuis que le ministère de la Santé publie des statistiques sur le sujet, aucun nouveau cas quotidien de contamination n’a été signalé vendredi dans le Hubei en dehors de Wuhan (126 cas).

«À mesure que la situation épidémique s’améliore, les services concernés (...) procéderont à des ajustements opportuns en temps voulu», a promis Ding Xiangyang.

Le vice-ministre de l’Industrie et des Technologies de l’information, Wang Jiangping, a par ailleurs assuré vendredi que le Hubei disposait désormais de suffisamment de fournitures médicales, après avoir subi une grave pénurie ces dernières semaines.

