Desjardins crée un fonds regroupant les entreprises qui promeut les femmes

La coopérative bancaire Desjardins a annoncé vendredi créer un fonds d’investissement regroupant les entreprises qui promeut la place des femmes.

Le Fonds Desjardins SociéTerre Diversité investira dans les titres de multinationales dont les femmes représentent au 30% du conseil d’administration et 15 % du comité de direction.

Le produit sera disponible le 9 mars, au lendemain de la Journée internationale de la femme.

Selon la banque, il s’agit du seul fonds commun de placement canadien en gestion active axé sur la diversité avec une portée mondiale.

«Je suis profondément convaincu que la diversité sert les organisations et qu’elle doit être une priorité. Non seulement elle nous rend plus performants, plus innovants et plus polyvalents, mais elle nous permet aussi de toujours mieux nous adapter aux besoins des membres et clients», a indiqué par voie de communiqué le président de Desjardins, Guy Cormier.

La coopérative a aussi annoncé avoir signé les Principes d'autonomisation des femmes, un ensemble de sept principes élaborés par l’Organisation des Nations Unies et qui visent à établir durablement l’égalité des sexes dans le milieu professionnel.

«Nous avons déjà atteint la parité au sein de notre comité de direction et, en ce qui concerne notre conseil d’administration, nous y parviendrons d’ici 2024. Toutefois, nous désirons aussi participer à l’évolution de la situation au sein des autres organisations» a dit Guy Cormier pour expliquer cet engagement.