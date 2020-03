Fin de semaine ensoleillée au Québec

Le Québec connaîtra une fin de semaine plutôt ensoleillé et des températures clémentes.

Samedi sera une journée sans nuages sur l’ensemble du sud de la province, avec un thermomètre qui s’approchera du point de fusion.

Il fera ainsi 0 degré à Gatineau, - 2 degrés à Montréal, - 3 degrés à Sherbrooke, - 4 degrés à Québec et – 5 au Saguenay.

Dimanche, des nuages perturberont légèrement le ciel jusqu’en soirée, mais apporteront un redoux non négligeable, avec 2 degrés à Québec, 4 degrés à Montréal et Sherbrooke et jusqu’à 6 degrés en Outaouais.

Toutefois, dès la fin d’après-midi, les prémisses d’une tempête hivernale s’abattront sur une partie de la province. Entre 5 et 10 cm de neige est prévu en Abitibi-Témiscamingue, alors que l’Estrie connaîtra un début de pluie.

Lundi, un cocktail météo rendra les déplacements difficiles dans la région montréalaise avec un possible épisode de verglas, alors que le reste de la vallée du Saint-Laurent, la Mauricie et la Beauce connaîtront plutôt une bordée de neige d’une dizaine de centimètres.