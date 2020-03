Nous avons appris cette semaine que l’exposition Imagine Van Gogh s’installera à Québec à compter du 26 juin prochain au Centre des congrès de Québec.

Cette spectaculaire exposition immersive consacrée à l’œuvre du grand maître Vincent Van Gogh transporte les spectateurs au cœur des toiles du peintre alors que les tableaux sont projetés sur des surfaces allant jusqu’à 30 mètres de hauteur. D’abord présentée en Europe, Imagine Van Gogh a connu un succès phénoménal partout où elle s’est installée. Visitée par quelque 200 000 personnes, l’exposition connaît un immense succès à Montréal, où elle est présentée jusqu’au 5 avril.

Marie-Christine a rencontré Paul Dupont-Hébert, des productions Tandem. Ils ont parlé des œuvres, mais aussi du caractère accessible de cette exposition qui charme tout le monde, petits et grands. « C’est comme les Beatles, a-t-il dit. Tout est beau. Tu n’as pas besoin de connaître. Ça te plaît à l’oreille. Ça te plaît à regarder. Tout est très impressionnant. On voit bien les coups de pinceau, on voit tout le travail, le multicouches. On découvre à quel point c’est un génie dans la période la plus tourmentée. Et on apprend son histoire. »

► Acheter les billets en prévente : imagine-vangogh.ca