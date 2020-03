Isolement volontaire pour 48 jeunes voyageurs de la Mauricie

SHAWINIGAN | Quarante-huit élèves et six accompagnateurs de l'École secondaire Val-Mauricie de Shawinigan, en Mauricie, devront rester à la maison durant 14 jours, eux qui sont revenus vendredi d'un voyage scolaire en Italie et en Grèce.

La direction de la santé publique leur a fortement conseillé de ne pas sortir de chez eux durant deux semaines.

«C'est toujours grâce à la bonne volonté des gens parce que ce n'est pas obligatoire», a mentionné la Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin-conseil de la direction de la santé publique au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Des mesures de prévention sont mises en place pour éviter le risque de contagion. Même si aucun élève ne présente de symptômes, il n'est pas question de courir des risques.

«C'est une grosse école avec 900 élèves, si jamais il y en a un qui développe des symptômes, il serait très difficile de le contrôler», a dit la Dre Marcoux-Huard.

Chaque jour, les élèves et les accompagnateurs devront remplir une grille d'évaluation sur leur état de santé pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun symptôme. Les contacts avec les autres doivent aussi être limités.

C'est donc un congé d'école et de travail jusqu'au 20 mars pour les élèves et les accompagnateurs. Des travaux à faire à la maison pourraient être une solution pour ne pas trop nuire à l'éducation des élèves.