Joël Legendre: «Mes plus grandes réalisations»

Invité à faire un survol des 15 dernières années, Joël Legendre a choisi de revenir sur les temps forts, mais aussi les moments difficiles, qui ont émaillé cette période. Au travail comme en privé, de nombreux événements l’ont marqué.

Joël, en dressant le bilan, êtes-vous impressionné de voir tout ce qui s’est produit dans votre vie?

Oui, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Il y a 15 ans précisément, j’allais chercher

Lambert en Chine. Il avait deux ans. Ça marquait le début de ma paternité. Je me dis souvent qu’avant de mourir, je penserai à Lambert et je me dirai que son adoption fait partie de mes grandes réalisations. Ç’a été l’aboutissement de beaucoup de travail. Comme père célibataire, ce n’était pas évident d’y arriver... J’ai dû frapper à bien des portes. Cet enfant, je l’ai voulu.

Quel autre souvenir important vous vient en tête?

Mon voyage en Haïti pour aider ma tante missionnaire, qui y vit depuis plus de 30 ans. Nous avons reconstruit une école. Ce séjour d’un mois a beaucoup changé ma perception des choses. Ce que j’ai vu et appris en Haïti me sert encore au quotidien. J’ai vu des enfants qui n’avaient rien à manger, alors les miens n’ont pas le droit de dire: «J’ai trop mangé.» À la maison, les portions sont petites et nous nous resservons au besoin.

L’arrivée de vos jumelles figure aussi parmi les événements déterminants de votre existence...

Junior (son conjoint, NDLR) et moi désirions adopter, mais ce n’était plus possible de le faire. Alors nous nous sommes tournés vers la fécondation in vitro et une mère porteuse. Ç’a été tellement compliqué! Mais, aujourd’hui, nos deux petites filles sont là, et nous sommes très reconnaissants à la vie. Anaïs et Marion, qui auront six ans cet été, ont fait leur entrée à la maternelle. C’est une grande étape...

Sur le plan professionnel, qu’est-ce qui retient votre attention?

Mon premier «Bye Bye» est un événement incontournable. J’ai atteint un rêve que je croyais inatteignable, et avec une équipe dont je suis encore très proche. De 2010 à 2015, j’ai fait partie de deux «Bye Bye». Ç’a été extraordinaire! Il y a eu aussi «Occupation double», que j’ai animée durant quatre ans. Avant «OD», j’oeuvrais beaucoup dans l’ombre: doublage, mise en scène... Je faisais aussi des émissions pour enfants. Ç’a donc été un tremplin qui m’a permis de faire le saut dans le domaine de la télé pour adultes.

En outre, vous avez été à la barre d’un Gala des prix Gémeaux, en 2012...

J’en suis fier, même si, au lendemain de la soirée, j’ai eu de la peine de voir que la critique n’avait pas été unanime. Avec le recul, je retiens le plaisir que j’ai eu à monter ce gala et le dépassement que ç’a exigé. Pour la septième année, j’ai assuré la direction artistique du Gala Célébration. On m’a donné carte blanche et ça m’a permis de laisser libre cours à ma créativité. En 2005, j’avais fait ma première mise en scène professionnelle, au Rideau Vert, pour «Revue et corrigée». Denise Filiatrault m’avait sollicité. J’ai appris mon métier de metteur en scène grâce à elle.

C’est d’ailleurs cette expertise qui vous a amené à signer la mise en scène du «50 World Tour» de Lara Fabian...

Oui. Pour moi, travailler avec Lara, c’est exceptionnel. Dans les années 1980-1990, nous avions sympathisé. Lorsqu’elle est revenue au Québec, nous avons repris contact. Comme son premier show était à New York, sur Broadway, j’ai eu la chance d’être sur place pour la coacher et discuter avec des techniciens américains. J’ai pu grâce à elle vivre une expérience unique sur la scène internationale. C’est une femme formidable, profonde, gentille. Elle a été facile à diriger, elle m’a fait confiance. C’est un beau gage d’amitié.

Y a-t-il eu d’autres hauts faits?

L’animation et la mise en scène de «Lip Sync Battle» à MusiquePlus en 2015. Ç’a été très particulier... C’était après une période trouble de mon existence. Ce projet est arrivé au bon moment. Ça m’a fait du bien. Jusqu’à ce jour, c’est l’émission qui a obtenu les meilleures cotes d’écoute de toutes les chaînes spécialisées. Je vais aussi me rappeler toute ma vie mes 20 ans à «Opération Enfant Soleil». J’en ai de si beaux souvenirs! Quand j’animais cette émission pour les enfants malades, je sentais que j’étais vraiment là où je devais être. Et, bien sûr, il y a eu la sortie de mon livre, «La force insoupçonnée du réconfort», il y a un an.

Livre dans lequel vous avez raconté comment vous vous êtes remis d’un moment difficile...

Oui. Ça m’a permis de boucler la boucle. Je donne aussi des conférences. C’est comme enseigner, transmettre sa vision de la vie. Ça peut aider les gens à passer à travers les périodes moins faciles.

Quels sont vos projets?

Je travaille sur le spectacle de Geneviève Leclerc, «Les duos de Geneviève». Je signe aussi la mise en scène «C’est si bon... de danser!» avec Claude Saucier, et celle du «50 World Tour» de Lara Fabian. Je reviens d’ailleurs de Paris, où j’ai assisté à sa supplémentaire à l’Olympia.

En plus de son livre, «La force insoupçonnée du réconfort», Joël donne une conférence, «Se relever par la force insoupçonnée du réconfort». On peut l’écouter à Véronique et les Fantastiques, à Rouge FM. Il signe la mise en scène de «C’est si bon... de danser!» avec Claude Saucier (productionsmartinleclerc.com) et du «50 World Tour» de Lara Fabian.