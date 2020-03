L’agresseur en triporteur recherché à Sherbrooke

La police de Sherbrooke demande l’aide du public pour retrouver un vieil homme qui aurait menacé et insulté gratuitement une femme avant de la heurter délibérément avec son triporteur, la semaine dernière.

Les événements se sont produits mercredi, vers 14 h, à l’arrière d’un restaurant Valentine, situé sur la 13e Avenue Nord.

Pour une raison inconnue, l’aîné, qui se déplaçait sur un triporteur de couleur bronze, aurait injurié et menacé la victime, avant de foncer sur elle avec son bolide. À un certain moment, la femme se serait retrouvée coincée en sandwich entre le triporteur et son propre véhicule.

Heureusement, la victime n’aurait subi que de légères blessures.

Le suspect recherché dans cette affaire serait un homme âgé entre 75 et 80 ans, portant des lunettes pour la vue. Au moment du crime, il portait une casquette de couleur pâle à l’effigie de Hockey Canada et un manteau rouge.

Toute information pouvant permettre de retracer l’auteur de cette agression est priée de contacter l’organisme Échec au crime, au 1 800 711-1800.