Le CH excelle dans les frites!

Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et au CH ce qui appartient au CH.

Ce n’est pas vrai que l’Organisation est aussi croche qu’elle le semble sur la glace et dans les médias qu’elle ne contrôle pas.

Même que l’Organisation excelle dans plusieurs domaines. Dont la bouffe.

Vous vous rappelez qu’il y a deux ans, Oncle Geoffrey avait promis qu’on serait meilleur dans la bouffe. Bien, c’est vrai. Le CH réussit des coups de circuit dans la bouffe ordinaire, celle qu’aiment tant ses fans qui n’ont pas les moyens de payer 200 $ pour un ticket au Centre Bell.

Prenez mardi soir. C’est Cynthia Thériault qui m’a mis au courant. Quand le

CH marque le premier but dans un match, les fans ont droit à une frite gratuite au McDo le lendemain. Une valeur d’une piastre... payée par McDonald évidemment.

Toujours jeudi soir, le CH a marqué six buts. Formidable, les fans présents dans les Cages aux sports (Brasseries La Cage dirait mon ami Jean Bédard) ont eu droit aux ailes de poulet sur le bras. De l’Oncle Jean. Mais si les ti-gars ne scorent pas, y a pas d’ailes. Vous me suivez ?

V’LÀ MON IGA...

Le CH vous aide à bien manger. Si vous commandez chez St-Hubert, vous allez moins remarquer que la bouffe est moins bonne depuis que la chaîne a été vendue en Ontario. Pourquoi ? Parce que la boîte jaune est décorée aux couleurs du CH. Le bleu-blanc-rouge, les couleurs du drapeau de la France. Pour bien marquer l’appartenance francophone de l’équipe.

On n’a pas de joueurs, mais on a des boîtes jaunes. C’est ce qu’Oncle Geoffrey avait promis. Améliorer la bouffe. Traditionnelle ou crémeuse.

Faut que je le confesse. Je délaissais mon IGA de Saint-Sauveur pour le Metro de Sainte-Adèle. Mais là, en bon fefan, je retourne au IGA depuis que j’ai vu les publicités de mon marchand de légumes à 6 piastres le chou-fleur qui s’est associé au CH. Je peux gagner des billets, un voyage en Californie avec l’équipe et les gagnants devraient pouvoir poser avec Chantale ; avec en bande bien voyante, les trois couleurs du CH. Je répète, les couleurs du drapeau... pour marquer...bla bla bla...

C’est sans doute IGA qui paye. En ajoutant une piastre à mon sacrament de chou-fleur.

N0URRIR LE PEUPLE

Il faut se pencher bien bas. Rendre hommage. Une piastre de frites, des ailes de poulet trois ou quatre fois par année, un fond de boîte jaune, un tirage au IGA, le Canadien sait rejoindre son peuple. C’est par le ventre qu’on gagne son fan. Pas avec des victoires et des joueurs capables de parler aux gens.

Je les félicite tous au département de marketing. Ils sont formidables.

Comme je les félicite pour leur magazine du CH refilé à La Presse. Y ont pas pris de risque.

Tous les articles, sauf un, sont écrits par des journalistes anglophones à la solde de l’équipe et sont traduits pour le « grand quotidien français » d’Amérique.

Mais c’est moins pire que ce que j’ai lu l’autre jour à une clinique.

Un magazine de santé avec Guy Lafleur en page couverture. Un texte écrit par un journaliste anglophone et traduit pour le magazine. Vous voulez voir ce que ça fait, être colonisé ? C’est quand vous lisez « en français » que Guy Lafleur avait deux surnoms : « la fleur et le Démon blond ».

Ben oui chose, la fleur, c’est Flower tabar...!!!

C’est pas grave. Une frite, une boîte jaune, des ailes, IGA et la fleur, le CH vend bien. Encore.

Et comme Paul Wilson contrôle directement RDS, TVA Sports, le 98,5 et son magazine endossé par un quotidien, vous allez manger des frites encore un bon bout.

N’importe lequel gouvernement qui contrôlerait 50 heures de télévision et de radio par semaine pour y passer ses messages et matraquer son logo resterait au pouvoir jusqu’à la nuit des temps. C’est déjà arrivé dans l’histoire et ce n’était que la radio. Panem et circenses.

C’est pour ça que je tenais à féliciter le CH ce matin. Le département de la propagande fait un travail colossal.

À se demander si le club a encore de l’importance...