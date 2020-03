Le retour des Prix de reconnaissance

Créés en 1992 par l’Amicale du Petit Séminaire de Québec, les Prix de reconnaissance ont souligné, pendant plus de 20 ans, l’apport significatif d’anciennes et d’anciens du Petit Séminaire de Québec.

La Fondation du Collège François-de-Laval relance la soirée mais avec une nouvelle formule. La toute première Cérémonie des Rubans d’Or de la Fondation se tiendra le jeudi 2 avril, dès 17 h 30, à la Salle des Promotions du Séminaire de Québec. Trois lauréats de la cuvée 2020 du Concours des Rubans d’Or sont honorés lors de cet événement-bénéfice : Michel R. Tremblay (Promotions 1972 secondaire, 1974 collégiale), Hommage à la carrière ; Sylvie Barma (Promotion 1976 collégiale), Excellence en éducation et Stéphan La Roche (Promotions 1984 secondaire, 1986 collégiale), Hommage à la carrière. Les profits de la soirée seront entièrement dédiés au financement du programme de bourses d’aide financière. Renseignements : https://collegefdl.ca/fondation/

Le père du Veau de Charlevoix

Photo courtoisie

À 64 ans, le président-fondateur de Veau de Charlevoix, Jean-Robert Audet, lance un nouveau projet, cette fois-ci à titre de producteur-artisan à partir de La Ferme Jean-Robert Audet. Retiré du monde des affaires depuis quelques années, cette pause lui a permis de repenser complètement son modèle d’élevage de veaux afin d’en maximiser leur bien-être, tout en s’assurant de ne pas négliger ce qui a fait la réputation de Veau de Charlevoix, soit la saveur et la tendreté de la viande. Jean-Robert Audet élèvera seulement 200 veaux par année, nourris principalement aux fourrages et aux grains de la région charlevoisienne, garantissant ainsi une production artisanale de grande qualité et une meilleure proximité avec les consommateurs. En plus de pouvoir se procurer les produits à la boutique de la ferme, les consommateurs et restaurateurs ont maintenant la possibilité de faire des commandes en ligne afin que le tout leur soit livré directement au point de chute de leur choix. https://fermejeanrobertaudet.ca.

Monsieur Marco

Photo courtoisie

La communauté italienne de Québec est en deuil. Severino Marcolin (dit Monsieur Marco) est décédé le 20 février dernier à l’âge de 88 ans. Monsieur Marco fut copropriétaire des Délices Cartier, du restaurant La Réserve à Québec et de la Trattoria Sant-Angelo. Son fils, Angelo Marcolin, avait d’ailleurs pris la relève à la Trattoria du quartier Petit-Champlain pendant plusieurs années. La famille recevra vos condoléances à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire Saint-Charles, du boulevard Wilfrid-Hamel à Québec, le dimanche 8 mars, de 13 h 30 à 14 h 45, suivi d’une liturgie de la Parole à 15 h. Mes condoléances à toute la famille Marcolin.

Cimetière du Gros-Pin

Photos courtoisie

Les mordus d’histoire ne voudront certes pas manquer la prochaine conférence de la Société d’histoire de Charlesbourg le mercredi 25 mars, dès 19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, au 7950, 1re Avenue. La conférence, intitulée « Le cimetière de Gros-Pin : un lieu oublié du quartier Limoilou », sera livrée par Guillaume Lizotte et Steve Vallières. Aujourd’hui disparu dans la foulée de l’urbanisation du quartier, ce cimetière avait été ouvert à la suite de l’épidémie de typhus qui éclata au Québec en 1847.

Anniversaires

Photo d'archives

Le Journal de Québec (photo), fondé par Pierre Péladeau, le 6 mars 1967, 53 ans... Denis Michel, de Québec et Ste-Foy Mitsubishi, Honda de la Capitale et Honda St-Nicolas et Hyundai Val-Bélair... Jean-Marc Bédard, retraité du monde de l’automobile... Érik Bédard, franco-ontarien, ex-lanceur des ligues majeures, 41 ans...Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre québécois, 45 ans... Shaquille O’Neal, ex-joueur de basketball de la NBA, 48 ans... Marie-Michèle Desrosiers, chanteuse, membre de Beau Dommage, 70 ans... Murray Head, chanteur, acteur et scénariste, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 mars 2000, Marcel Pepin (photo), 74 ans, président de la CSN de 1965 à 1976... 2018. Luc Germain, 57 ans, entraîneur de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval... 2017. Luc Cousineau, 72 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2016. Nancy Reagan, 94 ans, épouse de l’ex-président des États-Unis, Ronald Reagan... 2014. Dr Frank Jobe, 88 ans, chirurgien orthopédiste américain... 2010. Marcel Simard, 64 ans, réalisateur québécois... 2009. Colleen Howe, 76 ans, l’épouse de Gordie Howe... 2006. Dana Reeves, 44 ans, chanteuse et actrice... 2002. Brian Fogarty, 32 ans, 1er choix des Nordiques au repêchage de 1987... 1994. Mélina Mercouri, 71 ans, actrice, chanteuse, militante politique... 1986. Guy Hoffman, 69 ans, comédien et metteur en scène.