Le tiers-monde au Québec (encore et encore)

C’est une histoire d’horreur. Une de plus parmi tant d’autres. Parmi trop d’autres. Cette fois-ci, c’est la révélation d’un cas de négligence extrême, cruelle et barbare. N’ayons pas peur des mots.

À Granby, quatre enfants laissés à «vivre» dans un logement d’une insalubrité inimaginable. Entourés de chiens, ils «vivaient» dans les excréments de ces derniers. Sous-alimentés, aussi, bien évidemment. Ils couchaient sur des matelas sales, sans drap.

Sur tous les plans, émotif, cognitif, physique, ces enfants en seront hypothéqués, c’est sûr, pour le reste de leur vie.

Or, ces enfants étaient sous la «protection» /sic/ de la DPJ – la Direction de la protection de la jeunesse. La même qui, encore à Granby, avait abandonné une fillette de 7 ans au martyre qu’elle a subi aux mains de sa belle-mère et de son père, jusqu’à en mourir l’an dernier.

Comme pour elle, ces quatre enfants ont reçu moult visites des policiers répondant à des appels pour violence verbale entre leur mère et son conjoint. À l’école, les enfants arrivaient tellement sales que des profs devaient les essuyer minimalement avec des lingettes.

Bref, plein de monde au courant de l’horreur... Et je vous épargne les autres détails de cette histoire scabreuse.

En novembre dernier, la juge Pascale Berardino de la Chambre de la jeunesse, a sévèrement blâmé la DPJ et ordonné le placement des enfants en famille d’accueil.

Ce cauchemar vivant, La Presse nous l’apprenait hier.

En réaction, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a placé la DPJ de l’Estrie sous tutelle. Il a aussi rappelé la création de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse présidée par Régine Laurent.

Mais, très franchement, ce qui frappe le plus et toujours, est l’abandon de tellement d’enfants vulnérables par les services sociaux. Point. Des services vitaux, mais eux-mêmes gravement affaiblis et affamés par l’austérité budgétaire sous Philippe Couillard et les réformes catastrophiques imposées par son ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Pendant qu’il accordait des augmentations pharaoniques de revenus aux médecins spécialistes – dont il fait aussi partie -, les réformes du Dr. Barrette appliquaient la méthode de la terre brûlée aux services sociaux. Partout au Québec, des personnes vulnérables et leurs proches aidants, lorsqu’ils en ont, ont durement écopé en baisses drastiques de services.

La DPJ, déjà amochée au départ, ne s’en est jamais remise. En déficience intellectuelle, aussi, c’est un désastre. Ce qu’on appelle les services et les soins de «première ligne» ont cédé le pas à un système centré sur les médecins eux-mêmes.

Or, de bons services sociaux sont l’élément-clé en santé publique et en matière de lutte à la pauvreté. Ceci n’est pas une opinion, mais un fait documenté.

En 2018, une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne, en disait ceci :

«Ce qu’on observe, c’est qu’une augmentation des dépenses sociales a un plus grand impact sur la santé que les dépenses dans les systèmes de santé eux-mêmes.»

Selon Daniel Dutton, chercheur spécialisé en politiques publiques et en économie à l’Université de Calgary : «Si un gouvernement veut freiner la croissance des coûts de santé tout en améliorant la santé de sa population, une redistribution de l’argent vers les services sociaux peut fonctionner. Il y a des gains même avec des investissements modestes».

Répétons-le, parce que c’est drôlement important de le comprendre. Augmenter les dépenses en services sociaux, dont une redistribution des fonds publics de la santé vers les services sociaux contribue nettement plus à améliorer la santé d’une population que de remplir à répétition les comptes de banque de ses médecins et de leur donner le «contrôle» du système de santé.

Or, le gouvernement Couillard a fait précisément le contraire de ce qu’il fallait faire. Il a sacrifié les services sociaux pour renflouer entre autres les postes budgétaires dirigés vers les médecins et leurs cliniques. Le tout, en créant d’immenses superstructures ultra centralisées (CIUSSS) déconnectées des vrais besoins des vrais usagers et en pleine austérité hautement sélective.

Pour les personnes vulnérables, enfants, adultes ou aînés, ce fut la tempête parfaite, dont les nombreux dommages collatéraux ne se comptent même plus.

Au Québec, le travail de reconstruction en services sociaux est immense.

Ce qui, par contre, n’enlève pas l’impact dévastateur qui s’y ajoute de cette espèce de déshumanisation et de déresponsabilisation qu’ont pratiquées - et pratiquent encore -, autant de «cadres» dans certains CIUSSS, d’intervenants, de directions d’école, de tribunaux, etc., face à des situations pourtant criantes de négligence.

En 2017, je signais une chronique dont le titre était: Le tiers-monde au Québec.

Le texte commençait ainsi :

«C’est à lever le cœur. C’est même à se demander dans quelle brousse déshumanisée les autorités publiques et politiques laissent croupir chez-nous certains de nos compatriotes parmi les plus vulnérables des plus vulnérables.

Le Journal rapporte en effet une véritable histoire d’horreur – et l’expression n’est pas trop forte.

Des plaintes de résidents et de proches au Protecteur du citoyen font état d’un problème généralisé d’insalubrité et de négligence dans une «résidence privée» pour personnes âgées à Sherbrooke.

Oui, à Sherbrooke, «au centre-ville de Sherbrooke, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (ci-après le CIUSSS)», et non pas au tiers-monde officiel...

Infestation importante et récurrente de punaises de lit depuis plus d’un an. Formation déficiente du personnel. Administration directe des biens et avoirs de certains résidents par les «responsables» et propriétaires de la résidence. Erreurs de médication. Une «rampe d’escalier mal fixée, des fils électriques qui pendaient du plafond et une chaudière au milieu des escaliers pour recueillir l’eau». Négligence des besoins de résidents les moins autonome. «Traces de selles sur le lit et la chaise berçante d’une résidente, qui portait aussi des vêtements souillés, une selle séchée près du mur de sa chambre», etc., etc., etc.»

Eh oui. Le tiers-monde au Québec. Dans une société riche comme la nôtre, c’est tout simplement révoltant. C’est ce qui arrive lorsqu’un gouvernement sacrifie le bien-être des plus vulnérables pour mieux enrichir ceux qui ne le sont pas.

À Granby – et ailleurs au Québec -, le tiers-monde continue de sévir dans les services sociaux.

Il faut que ça cesse.