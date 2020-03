Les champions de la coupe Stanley surpris

Les Devils du New Jersey ont été sans complexes, vendredi, à Newark, alors qu’ils ont défait les Blues de St. Louis 4 à 2.

Le gardien Cory Schneider a excellé devant le filet des siens, repoussant 31 des 33 rondelles dirigées vers lui. Vince Dunn l’avait déjoué en première période, tandis que Jaden Schwartz a trompé sa vigilance en fin de rencontre.

La troupe d’Alain Nasreddine a profité du deuxième engagement pour se creuser une avance de deux buts. Dakota Mermis et Connor Carrick ont permis aux leurs de retraiter au vestiaire avec un pointage de 3 à 1 après 40 minutes de jeu. Il s’agissait du premier but en carrière dans la LNH de Mermis. Les Devils se sont même vu refuser un but quelques secondes après la réussite de Carrick. Kevin Rooney a commis de l’obstruction sur Jordan Binnington, avant de glisser la rondelle derrière le portier, qui a terminé le match avec 28 arrêts sur 31 tirs.

Jesper Bratt, en première période, et Joey Anderson, dans un filet désert, ont complété la marque. P.K. Subban a d’ailleurs obtenu une mention d’aide sur la première réussite des siens.

Les Red Wings freinent les Blackhawks

À Detroit, les Blackhawks de Chicago ont été incapables de porter leur série de victoires à cinq. Ils se sont inclinés 2 à 1 devant les Red Wings.

Jonathan Bernier s’est dressé devant la cage des siens en bloquant 32 des 33 tirs auxquels il a fait face. Seul Patrick Kane a été en mesure de le déjouer à la fin de la deuxième période, alors que l’équipe locale menait 2 à 0.

Tyler Bertuzzi, 20 secondes après le début de la période médiane, et Robby Fabbri, en avantage numérique, à mi-chemin lors du même engagement, ont secoué les cordages du côté des Red Wings.

Corey Crawford a tout de même repoussé 23 des 25 lancers dirigés vers lui.