Les nominations aux Zapettes d’or dévoilées

Autiste, bientôt majeur, Fragile, La faille, Faits divers et M’entends-tu? ouvrent la marche en vue du gala des Zapettes d’or 2020 de l’émission C’est juste de la TV. Ces cinq titres courent la chance de remporter le Grand prix ça m’allume.

Parmi les productions les plus citées, signalons la suite de Fugueuse, mais pas toujours pour les bonnes raisons. La populaire série de TVA apparaît dans les catégories Révélation de l’année (pour Jemmy Echaquan Dubé, qui interprète Daisie, et Robin L’Houmeau, qui campe Yohan) et Méchant de l’année (pour Carlo, joué par Iannicko N’Doua). La deuxième saison de Fugueuse pourrait également rafler le Prix spécial du réparateur, remis à une production qui nécessite des ajustements. Dans cette catégorie, elle fera face au Bye Bye 2019, Faites-moi rire, La magie des stars et Studio G.

Une nouvelle catégorie a été créée : le Moment viral de l’année, qui salue les extraits télé ayant fait un malheur sur Facebook, Twitter, YouTube et compagnie. La sélection comprend la prestation de Bigflo et Oli au En direct de l’univers de Sébastien Delorme, la parodie de District 31 au gala Mammouth de Télé-Québec, l’entrevue de Julien Lacroix à Julie Snyder, le numéro des deux Alex en demi-finale à Révolution et – bien entendu – la crise de Claudie à Occupation double Afrique du Sud. Mécontente d’avoir gagné un voyage à Londres avec Kevin et non Mathieu, la candidate avait lancé cette désormais célèbre réplique entre deux sanglots : «C’est pas correct de faire ça à un être humain!»

La plus grande surprise des nominations? District 31 apparaît dans une seule catégorie, celle du Méchant de l’année, grâce au personnage de Nancy Riopelle, interprété par Geneviève Schmidt.

Les téléspectateurs ont jusqu’au lundi 16 mars pour voter sur Internet. Le 12e gala des Zapettes d’or sera présenté sur ICI ARTV le vendredi 27 mars.

Voici la liste complète des finalistes :

ÉCLAT DE RIRE DE L’ANNÉE

Parodie de Denise Bombardier et Nathalie Petrowski – «Cette année-là»

«Léo» (saison 2)

Numéro d’ouverture de Louis-José Houde – 41e Gala de l’ADISQ

Potluck – «Like-moi!»

Silvi Tourigny et Mélanie Ghanimé se déshabillent – 21e Gala Les Olivier

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE

Elijah Patrice-Baudelot, interprète d’Éliot Charbonneau – «Alerte Amber»

Éléonore Loiselle, interprète de Nina – «Cerebrum» et d’Astrid – «L’Échappée»

Jemmy Echaquan Dubé, interprète de Daisie – «Fugueuse – la suite»

Nancy Saunders, interprète de Nelli Kadjulik – «Épidémie»

Nikola Masri, interprète de Malik – «Ruptures»

Robin L’Houmeau, interprète de Yohan – «Fugueuse – la suite»

MOMENT DRAMATIQUE FICTIF DE L’ANNÉE

La disparition d’Éliot Charbonneau – «Alerte Amber»

Les crises de TOC de Diane Ricard – «Cerebrum»

Épisode « La fin » – «Fragile»

Épisode « Bianca » – «M’entends-tu?»

Les retrouvailles de Pâquerette et Donatienne – «Les pays d’en haut»

MOMENT TÉLÉ UTILE DE L’ANNÉE

Épisode «Le coeur de Saint-Henri» – «180 jours»

«Autiste, bientôt majeur»

Épisode «Familles» – «De garde 24/7»

«Mont Tétons»

«Rire sans tabous»

MOMENT TÉLÉ VIRAL DE L’ANNÉE

Bigflo et Oli – «En direct de l’univers de Sébastien Delorme»

Parodie de «District 31» – MAMMOUTH

Entrevue de Julien Lacroix – «La semaine des 4 Julie»

Alex et Alex – demi-finale de «Révolution»

Annonce à Claudie du voyage à Londres – «Occupation Double Afrique du Sud»

MÉCHANT DE L’ANNÉE

Carlo Stevenson, interprété par Iannicko N’Doua – «Fugueuse – la suite»

Curé Caron interprété par David La Haye – «Les pays d’en haut»

Keven, interprété Victor Andres Trelles Turgeon – «M’entends-tu?»

Marc Laveau, interprété par Stéphane Demers – «Faits divers»

Nancy Riopelle, interprétée par Geneviève Schmidt – «District 31»

PRIX SPÉCIAL DU RÉPARATEUR

«Bye Bye 2019»

«Faites-moi rire!»

«Fugueuse – la suite»

«La magie des stars» (saison 3)

«Studio G»

GRAND PRIX ÇA M’ALLUME

«Autiste, bientôt majeur»

«Fragile»

«La faille»

«Faits divers» (saison 3)

«M’entends-tu?» (saison 2)