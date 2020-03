Les Remparts viennent à bout de Cole McLaren

Les Remparts n’ont rien donné aux Mooseheads à Halifax, vendredi soir, les limitant à 12 lancers pour l’emporter par la marque de 3-1 au centre Scotiabank et ainsi récolter leur première victoire de ce voyage de trois parties dans les Maritimes.

Comme la veille au Cap-Breton, les Remparts ont de nouveau dirigé près de 40 lancers sur le filet adverse (36) et, comme la veille, ils se sont butés à un gardien en pleine possession de ses moyens.

Cole McLaren a été très bon, réservant son plus bel arrêt, du moins le plus spectaculaire, à Thomas Caron en deuxième période qu’il a volé d’un bel arrêt de la mitaine alors que ce dernier tirait à bout portant dans l’enclave.

UN FORT MATCH

Le gardien des Orignaux a permis à son équipe de demeurer dans le match jusqu’à la toute fin, mais Pierrick Dubé a planté le dernier clou dans le cercueil des Mooseheads en marquant dans un filet désert avec moins d’une minute à faire à la rencontre.

Zack Jones avait donné les devants aux Mooseheads en début de première période avant que Cole Cormier et Aleksei Sergeev ne marquent coup sur coup, en avantage numérique, pour donner aux Remparts une avance qu’ils n’ont plus jamais laissé filer par la suite.

« On joue du bon hockey en ce moment et c’est ce qu’on veut. On a eu de bonnes chances, mais encore une fois on a affronté un gardien à la hauteur. On a joué un fort match », se réjouissait l’entraîneur Patrick Roy après la rencontre.

PRÈS DES SÉRIES

Avec cette victoire, les Remparts se rapprochent dangereusement d’une participation en séries éliminatoires. Ils comptent maintenant 57 points de classement et n’ont maintenant besoin que d’un seul point lors de leurs cinq prochains matchs pour confirmer leur place au bal printanier.

Les Remparts sont aussi dans une lutte sans merci avec le Drakkar de Baie-Comeau et les Sea Dogs de Saint-Jean pour les places 6 et 7 de l’Association de l’Est. En ce moment, les Remparts viennent au 8e rang et si la tendance se maintient, ils affronteraient les puissants Wildcats de Moncton en première ronde des séries.

Les Diables rouges seront d’ailleurs à Moncton samedi soir pour compléter leur voyage dans les Maritimes alors que les Wildcats n’ont pas perdu en temps réglementaire au cours de leurs 22 derniers matchs (21-0-1).

« On n’est pas à la même place qu’eux. Ils sont sur un rythme d’enfer et pensent en fonction des grands honneurs tandis que nous sommes dans une phase de développement et de progression. Il arrivera ce qui arrivera, ce sera un bon test pour nous. On doit toutefois faire attention parce qu’on est plusieurs équipes à égalité avec 57 points. »

Une centaine de membres du fan-club des Remparts avaient fait le voyage pour Halifax vendredi. Les joueurs des Diables rouges ont pris le temps d’aller les remercier pour leur présence, avant de quitter la surface glacée.