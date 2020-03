LHJMQ: les Sags font fi des blessures

Malgré des blessures à plusieurs pièces maîtresses de l’alignement saguenéen en Félix-Antoine Drolet, Xavier Labrecque, Dawson Mercer, Patrick Kyte, Justin Ducharme, Hendrix Lapierre et une absence de 19 parties pour Samuel Houde, les Saguenéens de Chicoutimi ne semblent pas se laisser abattre pour autant. Face à toute cette adversité, les Sags viennent tout juste de remporter huit de leurs 11 dernières parties.

Bien que les Saguenéens de Chicoutimi aient retrouvé les services de l’attaquant Samuel Houde lors de leur plus récent match face à l’Armada, les Saguenéens se retrouvent avec sept autres blessés dans leur alignement.

«C’est certain [que c’est un soulagement]. Là on gagne Houde, mais nous en avons perdu trois autres lors de notre dernière fin de semaine. Il va falloir qu’on trouve des moyens de rester en santé», a déclaré l’entraîneur-chef de la formation, Yanick Jean, après la plus récente victoire des Sags, faisant référence aux blessures de Labrecque et Drolet ainsi qu’à celle de son capitaine, Rafaël Harvey-Pinarrd.

La production de l’attaquant Raphaël Lavoie n’est certainement pas étrangère au succès de l’équipe. Le #50 a obtenu au moins un point dans un 14e match consécutif, mercredi dernier. Durant cette incroyable séquence, Lavoie a fait scintiller la lumière des buts à 10 reprises, tout en ajoutant 12 mentions d’assistance.

Place à l’Océanic

Point positif, le capitaine de la formation saguenéenne, Harvey-Pinard devrait être de retour après une absence d’une rencontre. L’espoir du Canadien ayant manqué la dernière partie des «Bleus» en raison d’une blessure au bas du corps devrait faire un retour samedi, alors que l’Océanic de Rimouski et Alexis Lafrenière seront les visiteurs au Centre Georges-Vézina, dès 16h00. Avec huit parties à jouer et deux matchs en main sur la troupe à Serge Beausoleil, les Saguenéens se retrouvent en bonne posture pour terminer au troisième rang du classement général tout juste devant l’Océanic, détenant huit points de retard sur les Saguenéens.

Les Sags compléteront la fin de semaine à la maison alors que les joueurs du Drakkar de Baie-Comeau seront au Centre Georges-Vézina pour le premier match d’une série de deux à Chicoutimi.