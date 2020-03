MAtv: lumière sur les bonnes actions

MAtv, télévision communautaire distribuée aux clients de Vidéotron, diffuse depuis le 14 février les nouvelles capsules MA ba.

Pendant 1 ou 2 minutes, elles mettent en lumière des bonnes actions pour la communauté. Gestes écologiques, initiatives d’aide sociale, soutien financier, MA ba présente des faits simples qui font une différence. Grâce à ce concept, Geneviève Richard, idéatrice et animatrice, est heureuse de s’investir dans différentes causes et d’aller à la rencontre des citoyens.

La capsule actuellement diffusée porte sur le Carnaval de Québec. En compagnie de Bonhomme, Geneviève a propagé l’esprit du carnaval chez les retraités de la résidence Chartwell Domaine de Bordeaux. Ensemble, ils ont écouté les résidentes et résidents raconter leurs meilleurs souvenirs du Carnaval.

La prochaine capsule mettra en vedette des immigrants dont plusieurs vivent leur premier hiver québécois. Avec la sympathique aide de son escouade de bénévoles, Geneviève a proposé d’accompagner les enfants dans le besoin lors d’une sortie de patinage du Centre des loisirs Notre-Dame, à Sainte-Foy.

À surveiller : la bonne action d’une classe de cinquième année de l’école du Parc-Orléans de la commission scolaire des Premières-Seigneuries. Après y avoir lancé un défi «zéro déchet» pendant une semaine, l’animatrice a rencontré les jeunes qui lui ont parlé des bienfaits de cette initiative environnementale.

Les capsules MA ba sont diffusées entre les émissions de MAtv Québec et sur Facebook.

► Pour du contenu supplémentaire, visitez la page Instagram maba_qc.