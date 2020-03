PGA : la descente aux enfers de Matt Every

Détenteur du premier rang après la première journée de l’Invitation Arnold Palmer, à Orlando, lors de laquelle il a remis une carte de 65 (-7), Matt Every a eu toutes les difficultés du monde lors de la deuxième journée. L’Américain n’a même pas été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine.

Quatre double-bogueys, autant de bogueys et un seul oiselet lors de la deuxième journée d’activités lui ont valu une carte de 83 (+11). Le golfeur a présenté un pointage cumulatif de 148 (+4), alors que seulement ceux qui ont un pointage de 147 (+3) et moins ont assuré leur place au tournoi, samedi et dimanche.

L’Anglais Tyrrell Hatton et le Sud-Coréen Sung Kang ont profité des déboires d’Every pour se hisser en tête de l’événement avec un cumulatif de 137 (-7). Le premier a fait un bond de quatre places au classement grâce à une deuxième ronde de 69 (-3), tandis que le second a grimpé de 10 positions en raison d’une deuxième carte de 68 (-4).

Du côté canadien, seul Nick Taylor a été en mesure d’obtenir sa place pour les troisième et quatrième journées. Le Manitobain a remis une carte identique à celle de sa première journée, soit 73 (+1). Il occupe le 51e rang du tournoi, à égalité avec neuf autres golfeurs, neuf coups derrière les meneurs.

Pour sa part, Corey Conners a raté la coupure par un seul coup. Sa deuxième ronde de 75 (+3) lui a permis de remettre un cumulatif de 144.