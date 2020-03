Que diable allait-il faire dans cette galère?

Une sonnette retentit sur mon téléphone, j’apprends que Mike Bloomberg, l’ancien maire de New York, vient de se désister de la course à l’investiture démocrate en faveur de Joe Biden. Un désistement qui n’étonnera personne, tant il était clair que cette candidature suscitait peu d’enthousiasme.

Difficile de croire que le candidat milliardaire ait pu être aussi mal avisé et de surcroît aussi mal conseillé.

On se serait attendu à ce qu’un homme ayant une certaine expérience de la politique sache qu’on ne débarque pas au milieu d’une telle course comme un cheveu sur la soupe. Surtout quand on a le charisme et l’éloquence d’une poignée de porte!

J’en connais un qui doit rigoler sur son terrain de golf s’il n’est pas affalé sur son fauteuil dans le Bureau ovale, un Big Mac à la main, en train d’écouter Fox News.

Comment Bloomberg a-t-il pu avoir l’outrecuidance de croire que ses milliards suffiraient à l’élever à la tête du Parti démocrate? Tel le lièvre de la fable, il a cru que, laissant la tortue prendre de l’avance, non seulement il la rattraperait, mais la devancerait les deux doigts dans le nez.

Dans quel monde vivent monsieur Bloomberg et son équipe? On dirait qu’ils n’ont pas bien évalué l’ampleur du travail. À croire qu’ils ont totalement sous-estimé leurs adversaires. Ont-ils analysé le jeu de Sanders, rusé et excellent tribun? Ont-ils lu le programme intéressant et équilibré de Warren? Ont-ils tenu compte de l’aura dont jouit Biden comme ancien vice-président de Barack Obama? N’ont-ils pas vu que ces vétérans rament comme des malades et mènent leur barque contre vents et marées?

Si la tendance se maintient, Biden le modéré devrait remporter cette course à l’investiture, et ce, même s’il en a parcouru une bonne part en mode «qui veut voyager loin ménage sa monture».

Il ferait donc face à Donald Trump. Celui-là même que Bloomberg croyait pouvoir affronter grâce à ses milliards.

L’ex-maire de New York aura omis de considérer le handicap du golfeur de Mar-a-Lago. L’homme jouit d’une popularité acquise à coups de scandales et d’émissions de téléréalité, maintenant couronnée de quatre années fulgurantes à la tête de la première puissance mondiale. Sa parole exerce un pouvoir électrisant sur les foules, un pouvoir qui n’est pas sans rappeler celui de certains tyrans.

Jusqu’à présent, on imagine mal Joe Biden sortir vainqueur de ce combat et devenir président des États-Unis.

Celui qui affrontera le joker orange devrait aller prendre des leçons de conditionnement physique et moral chez Georges St-Pierre!