Qui va enfin penser à mes besoins à moi?

Mère d’un garçon de 12 ans, j’étais séparée de son père depuis trois ans quand je suis tombée en amour avec un ami d’enfance que j’avais perdu de vue puis retrouvé par hasard. Il faut croire que mon ex était également mûr pour la séparation, car il s’est vite recasé avec une fille avec qui il a une fillette d’un an.

Avec mon amoureux, les choses se passent moins vite. Même s’il était séparé de sa femme depuis deux ans quand on s’est retrouvés, il a refusé qu’on cohabite tout de suite. Selon lui, ses deux garçons qui avaient difficilement vécu la séparation ne s’en remettraient pas.

Ce qui fait qu’on se voit de temps en temps, au gré des envies de baiser de monsieur, et toujours chez moi, chez des amis ou au restaurant, mais jamais chez lui. Ses garçons me connaissent à peine et ne savent pas que je suis la compagne de leur père qui considère que c’est mieux comme ça pour le moment.

Je me sens en couple comme avec l’homme invisible, et quand je lui en parle, il ne veut pas entendre parler de changer quoi que ce soit pour le moment. Quand j’ose lui demander « Il viendra quand le moment ? », il reste évasif, tout en tentant de me rassurer avec des phrases comme « Tu le sais bien que tu es la femme de ma vie ! Quand je ne suis pas avec toi c’est parce que je suis au travail ou avec mes fils. Pas besoin d’avoir peur. Un jour on sera ensemble. » Et quand il en a marre de mon insistance, il me traite d’égoïste et ça clôt la discussion.

Je me sens comme la cinquième roue d’un carrosse qui ne roulera jamais pour moi. À cause de lui en plus je me suis éloignée de mes amies pour être disponible sur demande de sa part. Ça commence à me peser cette relation inégale où je me mets au service de monsieur sans que le retour d’ascenseur ne vienne jamais. Ai-je tort de me sentir lésée ?

Sonia

Vous n’avez absolument pas tort puisque vous êtes une femme soumise à un homme qui a décrété les règles du jeu sans tenir compte de votre avis, et qui profite du fait que vous l’aimez pour abuser. Je trouve étrange en plus qu’il refuse de vous voir en compagnie de ses enfants. S’ils ne savent même pas que leur père a une amie, ça en dit long sur le peu de considération qu’il a pour vous. Le minimum serait qu’il vous accorde votre juste part de son temps libre et que votre union se vive au grand jour. S’il vous refuse cela, vous devriez douter de son sérieux.