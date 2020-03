Révolution à Québec

Le Spectacle Révolution s’installe au Capitole de Québec pour une série de représentations qui affichent complet.

C’est hier qu’avait lieu la toute première représentation de ce spectacle riche en émotions réunissant plusieurs des danseurs de la populaire émission de TVA, y compris Jean-Marc Généreux et les gagnants de la dernière édition, Janie et Marico. Mis en scène par nul autre que Serge Denoncourt, sur des chorégraphies de Team White, gagnants de la toute première saison, le spectacle propose une variété de styles et d’univers. Jusqu’au 15 mars au Capitole de Québec.

► Information et horaire des représentations : revolutionentournee.com