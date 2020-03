Rocket: l’attaque lavalloise ne dérougit pas

Joe Cox et Jake Lucchini ont obtenu des doublés, en route vers un deuxième gain en autant de soirs du Rocket de Laval face aux Monsters, à Cleveland. Vendredi soir, la troupe de Joël Bouchard l’a emporté 5 à 1.

Comme la veille, les attaques des deux équipes ont tardé à se mettre en marche. C’est Cox qui a inscrit le Rocket au pointage, à 13 min 31 s de la deuxième période.

Yannick Veilleux a enfilé l’aiguille dans un troisième match consécutif et porté l’avance de son équipe à deux buts quelques instants plus tard. Marko Dano a cependant réduit l’écart de moitié six secondes avant la fin de la période médiane.

En récoltant trois mentions d’aide, Laurent Dauphin compte maintenant 10 points à ses sept dernières rencontres. Il a notamment été complice sur le filet d’assurance inscrit par Jake Lucchini au début du troisième vingt. Ce dernier a également marqué le quatrième but des siens alors que Cox a récidivé en fin de partie.

Michael McNiven a été un artisan important de cette deuxième victoire consécutive sur les Monsters, bloquant 20 lancers. Le gardien de 22 ans est toujours parfait en trois départs dans l’uniforme du Rocket cette saison.

Cleveland n’a profité que d’un seul de ses sept avantages numériques lors de cette rencontre. Le club-école des Blue Jackets de Columbus n’a d’ailleurs testé McNiven que deux fois en première période et cinq fois lors de l’engagement médian.

Jesperi Kotkaniemi n’était pas sur le banc lavallois au moment d’amorcer la deuxième période, lui qui a dû retraiter au vestiaire après avoir été solidement plaqué par Brett Gallant. Le Rocket a plus tard confirmé que le jeune Finlandais n'allait pas être de retour dans le match.