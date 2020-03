Une Montréalaise se dit rassurée

Une Montréalaise rentrant d’Asie, qui a été déclarée négative pour le COVID-19, tient à saluer le travail des employés du réseau de la santé, qui n’ont ménagé aucun effort.

« Les mesures qui sont en place au Jewish, c’est vraiment excellent, ça nous a vraiment impressionnés, mon conjoint et moi », souligne Louise Raymond, qui est revenue d’un voyage au Vietnam et au Cambodge, le mois dernier, avec de la toux et de la fièvre.

La femme de Pointe-aux-Trembles a finalement une sinusite. Elle se doutait qu’elle n’avait pas le nouveau coronavirus. Voyant que son état ne s’améliorait pas, mardi dernier, elle s’est rendue dans un CLSC.

Dès qu’elle a mentionné son voyage en Asie, tout le personnel sur place s’est muni d’un masque. On l’a envoyé à l’urgence de l’Hôpital général juif pour être testée au COVID-19. Elle se trouvait dans une chambre à pression négative pendant que des employés faisaient des prélèvements dans sa gorge et son nez, vêtus d’une blouse, d’un masque, de gants et d’une visière.

Au moment de quitter les lieux, un agent de sécurité s’est assuré d’évacuer les couloirs sur son passage. On lui a demandé de rester confinée chez elle jusqu’à l’arrivée des résultats. Le lendemain, elle a eu la confirmation qu’elle n’avait pas été infectée par le coronavirus.

Le seul bémol qu’elle dénote, c’est que l’hôpital n’aurait pas avisé le CLSC où elle s’était rendue en premier. C’est un médecin de l’endroit qui l’a appelée, deux jours plus tard, pour prendre des nouvelles de son état et savoir si elle avait obtenu le résultat de ses tests.