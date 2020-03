LACASSE, Yvette



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 mars 2020, à l'âge de 75 ans , est décédée madame Yvette Lacasse, épouse de feu monsieur Mario Laberge. Elle était la fille de feu madame Cécile Picard et de feu monsieur Armand Lacasse. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 14 h soit une heure avant. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Josiane Villeneuve), Stéphane (Nicole Racine), Caroline (Maurice Duchesne); ses petits-enfants: Alex (Cédric Leblanc), Olivier (Alexandra Fiset), Emmy, David, Laurence, Sarah-Éve, Cédric (Karol-Anne Pouliot), Sabrina (Jonathan Ménard), Jacob et Rafael; ses arrière-petits-enfants: Jade, Taylor-William et Théo; sa soeur Gisèle (feu Pierre Lachance), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laberge. Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) et son grand ami de toujours monsieur Jacques Caseault. La famille tient à remercier le département néphérologie du 7e étage de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du reins, 1675, Chemin Ste-Foy, local 10, Québec, (Québec) G1S 2P7. Des formulaires seront disponibles sur place.