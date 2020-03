15 ateliers et cours pour faire tes propres produits à Québec

L’intérêt pour les cours «Fais-le toi-même» ne s’effrite pas, bien au contraire. Les objets faits à la main permettent de personnaliser votre décor selon vos goûts, et les produits faits maison sont une façon de vous assurer qu'ils sont conçus à partir d'ingrédients santé et bons pour l’environnement.

Voici 15 ateliers et cours pour faire votre maquillage, vos savons, votre chocolat et bien plus.

DÉODORANT ET DENTIFRICE

Cet atelier vous permettra de connaître le secret d’un déodorant naturel et efficace au parfum de votre choix, en plus de découvrir une méthode végane pour blanchir vos dents.

Quand: 10 mars

AMÉLIORER VOTRE SALLE DE BAIN

Le Home Depot de Lebourgneuf et celui de Sainte-Foy vous aideront à effectuer des réparations de base dans la salle de bain et vous fourniront des informations sur le matériel et les appareils à utiliser.

Quand: 18 mars

SAC EN JEAN RECYCLÉ

Si vous avez plusieurs vieux jeans dans votre garde-robe, voici la bonne occasion de leur donner une deuxième vie. Ici, un atelier pour créer un sac fait à partir de jean recyclé! Matériel requis: un ou plusieurs jeans. Si le cœur vous en dit, vous pouvez apporter boutons, dentelle et rubans à partager.

Quand: 19 mars

PRODUITS DE SOINS POUR BÉBÉ

Des produits naturels pour la peau douce de bébé: lingettes, liniment, crème à l’oxyde de zinc, nettoyant doux et crème hydratante et soignante.

Quand: 21 mars

INSTALLER UN PLANCHER EN STRATIFIÉ

Épatez votre visite avec un plancher impeccable et durable posé par vous! Vous apprendrez à découper les jambages de porte, à effectuer des coupes complexes et à poser le revêtement stratifié.

Quand: 22 mars

SAVON

Vous obtiendrez les connaissances théoriques et pratiques de base afin de fabriquer votre savon artisanal et, après la partie théorique, vous procéderez, sous supervision, à la fabrication de votre pain de savon.

Quand: 2 avril

SOINS CAPILLAIRES

Au menu: shampoing liquide, shampoing solide, shampoing sec, masque capillaire, exfoliant capillaire, crème capillaire et No-poo. Un cours de deux heures.

Quand: 4 avril

PANTALON DE PYJAMA

L'Atelier de couture Culottées vous aidera dans la création d’un pantalon-pyjama... du patron au matériel de couture, en passant par la machine à coudre. Il ne vous restera qu’à choisir la personne à qui vous offrirez le pantalon! Un petit goûter et une boisson sont inclus.

Quand: 9 avril

ARTICLES ZÉRO DÉCHET

Cet atelier d’une journée vous offrira la chance de confectionner des articles «zéro déchet» comme des sacs réutilisables, des sacs à fruits et des sacs pour le magasinage en vrac. Un atelier créatif et écologique!

Quand: 10 avril

SOINS DÉTOX

Pour chasser les toxines de votre peau, c’est ici que ça se passe. Il vous sera possible de découvrir des ingrédients inédits, véganes et naturels pour prendre soin de votre visage. Vous concocterez un masque, un démaquillant, une brume personnalisée selon votre type de peau et un mélange pour un sauna facial.

Quand: 14 avril

TEINTURES NATURELLES POUR LES VÊTEMENTS

Sur deux semaines, la Maison des métiers d'art de Québec vous permettra de maîtriser les connaissances de base de la coloration d’une fibre. Cette formation est axée sur les colorants naturels et offre également une introduction aux procédés de réserves mécaniques sur tissus.

Quand: 25 avril et 2 mai

PRODUITS MÉNAGERS

Voici une façon de fabriquer des produits ménagers sans danger pour toute la maison... des produits économiques qui ne pollueront pas l’environnement. Fini, les produits chimiques!

Quand: 2 mai

PRODUITS POUR HOMME

Le cours comprend la fabrication d’un gel à raser, d’une crème à raser, d'un gel après-rasage, d'une crème hydratante et d'un masque thérapeutique.

Quand: 2 mai

VIN

La Boutique du vin a reçu plusieurs médailles de la plus importante compétition de vins amateurs d’Amérique du Nord du magazine WineMaker. Le seul endroit au Québec doté d'équipements de filtration et d’embouteillage sous vide, une méthode utilisée par plusieurs vignobles réputés, ce qui permet de préserver le bouquet et l’arôme des vins.

Quand: selon votre disponibilité

CHOCOLAT

Érico chocolatrie créative propose un atelier qui ravira les amateurs de chocolats, peu importe le niveau culinaire de chacun. La taille des groupes, de trois ou quatre, est prévue pour que chacun puisse poser des questions et avancer à son rythme. Démonstration des classiques comme les truffes, la ganache et la découverte des fourrages Érico.