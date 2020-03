BEAULIEU, Jacques



À Greenfield Park, le 27 février 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Jacques Beaulieu, conjoint de Nancy Voet. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Éric, Nancy (Guy), Caroline (Mike) & Pierrick (Jessica), ses belles-filles Nadia et Jessica, ses petits-enfants Marie-Jade , Guillaume, Timothé, Maxandre, Alec, Nelly et Kelyane, sa soeur Carmen (Richard), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléan. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués. En guise de sympathie, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne (FHCLM) serait apprécié en la mémoire de Jacques Beaulieu